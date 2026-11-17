운항결손액 추계, 두 달 만에 50억원에서 135억원으로 급증… 산정 신뢰성 문제 제기

자본잠식에 차입금 1425억원… 구체적인 재원조달계획 없는 사업 확장 질타

“공공재정 의존하는 경영구조 개선하고 실질적인 자구책 마련해야”

이미지 확대 지난 12일 개최된 제340회 정례회 미래한강본부 보충 행정사무감사에서 질의하는 김정환 의원(오른쪽). 서울시의회 제공

세줄 요약 운항결손액 추계 신뢰성 문제 제기

자본잠식·차입금 부담 등 재무부실 지적

사업 확장보다 경영 정상화 우선 촉구

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서울시의회 환경수자원위원회 김정환 의원(더불어민주당, 동작1)이 지난 12일 개최된 제340회 정례회 미래한강본부 보충 행정사무감사에서 증인으로 출석한 ㈜한강버스 대표이사에게 한강버스 운항결손액 추계의 신뢰성과 심각한 재무부실 문제를 지적하고, 무리한 사업 확장보다 경영 정상화와 실질적인 자구책 마련이 우선되어야 한다고 촉구했다.김 의원은 먼저 한강버스가 의회에 제출한 운항결손액 추계자료의 신뢰성 문제를 제기했다. 2025년 2월 재무성 분석에서 약 41억 6000만원이었던 운항결손액이 2026년 3월 약 50억 2300만원, 같은 해 5월에는 약 135억 9100만원으로 증가했다. 특히 불과 두 달 사이 추계액이 약 85억 7000만원 증가한 것이다.한강버스 대표이사는 사업 초기 낙관적인 수요와 수익을 가정했으나 실제 운항 과정에서 수요가 예상보다 저조했다고 설명했다. 하지만 구체적으로 어떤 비용과 수익 항목에서 가장 큰 변동이 발생했는지는 명확히 확인하지 못했다고 답변했다.김 의원은 한강버스의 적자 자체보다 적자 규모의 예측이 반복해서 크게 엇갈리고 있다는 점이 더욱 심각한 문제라고 지적했다. 공공재정의 지원을 받는 사업자가 수입과 지출조차 안정적으로 예측하지 못한다면 서울시와 의회가 무엇을 믿고 재정지원의 적정성을 판단해야 하느냐고 강하게 질타했다.이어 2025회계연도 재무제표 감사보고서를 바탕으로 한강버스의 부실한 재무상태를 짚어냈다. 한강버스는 2025년 말 기준 자본총계가 마이너스 61억 3000만원으로 완전한 자본잠식 상태에 빠져 있으며, 누적 결손금은 약 161억 3000만원, 차입금은 약 1425억원에 이른다. 특히 2025년 한 해 동안 발생한 이자비용만 약 49억 6000만원에 달한다. 해당 감사보고서는 한강버스의 계속기업 존속능력에 관해 중요한 불확실성이 내포되어 있다고 경고하고 있다.김 의원은 서울시의 운항결손액 지원이 운항사업의 손실을 메우기 위한 목적일 뿐, 한강버스의 모든 재무적 손실이나 차입금 상환까지 떠안는 제도가 아니라고 선을 그었다. 이와 함께 공공재정에만 의존하는 왜곡된 경영구조를 조속히 바로잡아야 한다고 강조했다.또한 지난 9월 열린 한강버스 미래비전 포럼에서 발표된 사업 확장계획의 실현 가능성도 엄중히 따져 물었다. 한강버스는 2030년까지 선박 18척과 선착장 12개소를 확보하고 2035년까지 운항 인프라를 두 배로 늘리겠다고 공언했으나, 정작 이번 감사에서는 구체적인 사업비와 재원조달계획이 전혀 마련되지 않았으며 투자를 약속한 민간기업조차 없는 것으로 드러났다.김 의원은 “SH공사는 추가 출자나 대여를 하지 않겠다고 밝혔고, 민간투자자도 확보하지 못한 상황에서 무슨 돈으로 선박과 선착장을 확충하겠다는 것이냐”며 재원조달계획 없는 사업 확장을 질타했다.민간사업자의 투자책임 문제도 지적했다. 한강버스는 SH공사가 51%, 이크루즈가 49%를 출자해 설립한 회사로, 이크루즈는 설립 당시 49억원을 출자한 이후 추가 출자가 없는 것으로 확인됐다. 반면 선박 건조 등에 필요한 사업비는 대부분 SH공사의 대여금으로 충당해 왔다.김 의원은 “민간사업자가 49%의 지분을 보유하면서도 추가적인 재무적 책임은 부담하지 않고, 사업자금과 운항결손액은 공공부문에 의존하는 구조”라고 지적하며, 영업기밀을 이유로 의회에 충분한 경영자료를 제출하지 않는 문제에 대해서도 개선을 요구했다.끝으로 김정환 의원은 “현재의 재무상태와 자금조달 능력을 고려하지 않은 사업 확장계획은 비전이 아니라 또 다른 재정부담을 예고하는 계획이 될 수 있다”며 “지금 필요한 것은 선박과 선착장을 늘리는 것이 아니라 적자 구조를 개선하고 민간사업자의 책임을 명확히 하는 것”이라고 강조했다. 이어 “운항결손액 산정의 객관성과 투명성을 확보하고, 실제 운항실적에 기반한 현실적인 수입·지출 전망과 구체적인 경영 정상화 계획을 조속히 마련할 것”을 촉구했다.류정임 리포터