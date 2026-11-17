세줄 요약 참여자 233명 모집, 6개 분야 60개 사업

저소득층 등 취약계층 공공일자리 제공

1월 8일~6월 30일 근무, 월 145만원

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서울 동작구는 ‘2027년 상반기 서울 동행일자리사업’(포스터) 참여자 233명을 모집한다고 17일 밝혔다.‘동행일자리사업’은 저소득층 등 취업 취약계층에 공공일자리를 제공해 생계 안정을 돕고, 근로 경험을 통해 경제적 자립 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 사업이다.내년 상반기에는 ▲사회안전 약자 지원(집수리지원기동대 운영 보조 등) ▲돌봄·건강 약자 지원(일상생활지원단 운영 지원 등) ▲디지털 약자 지원(스마트로봇·AI기기 체험존 운영 등) ▲기후환경 약자 지원(도림천 산책로 환경 정비 등) ▲경제 약자 지원(물가 및 가격표시제 조사 등) ▲활력경제 지원(골목형상점가 활성화 지원 등) 6개 분야 60개 사업에서 참여자를 모집한다.선발된 참여자는 2027년 1월 8일부터 6월 30일까지 근무한다. 근무시간은 1일 최대 6시간, 주 5일이며, 월평균 임금은 약 145만원이다. 신청 자격은 사업개시일(2027년 1월 8일) 기준 만 18세 이상의 근로 능력이 있는 동작구민으로, 가구 합산 재산이 4억9900만원 미만이거나 중위소득 85% 이하여야 한다.참여를 원하는 주민은 동작구청 누리집에 게시된 공고문을 확인한 뒤 구비서류를 갖춰 11월 27일까지 주소지 관할 동주민센터 또는 동작취업지원센터(노량진로 140, 메가스터디타워 2층)에 방문 신청하면 된다.류삼영 구청장은 “동행일자리는 일자리가 필요한 구민에게는 일할 기회를, 지역사회에는 필요한 도움을 더하는 의미 있는 사업”이라며 “참여자 한 분 한 분이 자신의 역할에 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 세심하게 살피고, 구민에게 실질적으로 도움이 되는 채용 기회를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자