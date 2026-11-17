세줄 요약
- 참여자 233명 모집, 6개 분야 60개 사업
- 저소득층 등 취약계층 공공일자리 제공
- 1월 8일~6월 30일 근무, 월 145만원
서울 동작구는 ‘2027년 상반기 서울 동행일자리사업’(포스터) 참여자 233명을 모집한다고 17일 밝혔다.
‘동행일자리사업’은 저소득층 등 취업 취약계층에 공공일자리를 제공해 생계 안정을 돕고, 근로 경험을 통해 경제적 자립 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 사업이다.
내년 상반기에는 ▲사회안전 약자 지원(집수리지원기동대 운영 보조 등) ▲돌봄·건강 약자 지원(일상생활지원단 운영 지원 등) ▲디지털 약자 지원(스마트로봇·AI기기 체험존 운영 등) ▲기후환경 약자 지원(도림천 산책로 환경 정비 등) ▲경제 약자 지원(물가 및 가격표시제 조사 등) ▲활력경제 지원(골목형상점가 활성화 지원 등) 6개 분야 60개 사업에서 참여자를 모집한다.
선발된 참여자는 2027년 1월 8일부터 6월 30일까지 근무한다. 근무시간은 1일 최대 6시간, 주 5일이며, 월평균 임금은 약 145만원이다. 신청 자격은 사업개시일(2027년 1월 8일) 기준 만 18세 이상의 근로 능력이 있는 동작구민으로, 가구 합산 재산이 4억9900만원 미만이거나 중위소득 85% 이하여야 한다.
참여를 원하는 주민은 동작구청 누리집에 게시된 공고문을 확인한 뒤 구비서류를 갖춰 11월 27일까지 주소지 관할 동주민센터 또는 동작취업지원센터(노량진로 140, 메가스터디타워 2층)에 방문 신청하면 된다.
류삼영 구청장은 “동행일자리는 일자리가 필요한 구민에게는 일할 기회를, 지역사회에는 필요한 도움을 더하는 의미 있는 사업”이라며 “참여자 한 분 한 분이 자신의 역할에 자긍심을 갖고 일할 수 있도록 세심하게 살피고, 구민에게 실질적으로 도움이 되는 채용 기회를 지속적으로 발굴해 나가겠다”고 밝혔다.
박재홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동행일자리사업의 주요 목적은 무엇인가?