표지석 2개소 설치

이미지 확대 울산시 제공

세줄 요약 세계유산 반구천의 암각화 표지석 설치

반구대 암각화·천전리 명문과 암각화 대상

자연 곡선 반영한 디자인과 전용 글꼴 적용

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울산시는 세계유산 ‘반구천의 암각화’의 역사적 가치를 알리고 방문객들의 편의를 높이기 위해 주요 유산 2곳에 상징적인 표지석을 설치했다고 17일 밝혔다.표지석이 설치된 곳은 울주군 언양읍 대곡리 ‘반구대 암각화’와 두동면 천전리 ‘명문과 암각화’ 등 2개소다.표지석의 디자인은 반구천을 따라 흐르는 물길의 부드러운 곡선에서 착안했다. 인위적인 장식을 배제하고 자연스러운 흐름을 담아내어, 반구천 일대의 자연환경과 선사시대의 흔적이 어우러진 역사·문화적 가치를 표현하는 데 중점을 두었다.가로 950㎜, 세로 1800㎜, 두께 250㎜ 규모의 표지석은 영주석과 보령돌로 제작됐다. 특히 각 장소의 정체성과 고유성을 돋보이게 하기 위해 유산 전용 글꼴인 ‘울주 반구대암각화체’와 ‘울주 천전리 명문과 암각화체’를 새겨 넣었다.울산시는 이번 표지석 설치가 세계유산으로서의 상징성을 제고하고, 지역 관광과 연계한 홍보 효과로 이어질 것으로 기대하고 있다.울산시 관계자는 “이번 표지석은 반구천의 자연과 선사시대의 흔적을 하나의 상징으로 담아낸 안내 시설”이라며 “앞으로도 세계유산의 가치를 온전히 보존하면서, 시민과 방문객이 쉽게 이해하고 공감할 수 있도록 조화로운 보존과 활용 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.울산 조원일 기자