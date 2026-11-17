세줄 요약 교육부 평가인정으로 중졸 면제 과정 운영 확대

중등 14개·고등 1개 강좌 추가 인정

무료수강 신청은 거주지 동주민센터 접수

이미지 확대 강남구청 인터넷수능방송 홈페이지에 마련된 평생학습계좌제 중졸 검정고시 시험 면제 과정 안내 화면. 사회·과학 과목의 온라인 강좌를 수강할 수 있다. 강남구 제공

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서울 강남구는 강남구청 인터넷수능방송(강남인강)이 교육부의 ‘제23차 평생학습계좌제 학습과정 평가인정’에서 중등 14개, 고등 1개 강좌를 추가로 인정받아 다음 달부터 중졸 검정고시 시험 면제 과정을 운영한다고 17일 밝혔다.평생학습계좌제는 개인의 학습 경험을 누적·관리하고 학력 인정과 연계하는 제도다. 교육부가 인정한 강좌를 90시간 이상 이수하면 해당 과목의 검정고시 시험을 면제받을 수 있다.강남인강은 그동안 고졸 검정고시 중심으로 면제 과정을 운영해 왔으나 이번 인정으로 중졸 검정고시까지 지원 범위를 넓혔다. 새롭게 인정받은 중등 강좌는 사회 7개, 과학 7개다. 지난해 인정받은 강좌까지 합치면 사회 8개, 과학 8개 등 총 16개 강좌가 제공된다. 고등 과정에서도 ‘사회와 문화’ 강좌 1개가 추가됐다.모든 강좌는 온라인으로 운영돼 시간과 장소에 구애받지 않고 수강할 수 있다. 무료수강 대상자는 거주지 동주민센터에서 신청하면 된다. 자세한 내용은 강남인강 홈페이지나 고객센터(1577-9100)에서 확인할 수 있다.김현기 강남구청장은 “고졸에 이어 중졸 검정고시까지 면제 과정을 확대해 학습자들의 시간적·경제적 부담을 덜게 됐다”며 “중졸부터 고졸, 대학 진학까지 배움의 꿈을 끝까지 응원하겠다”고 말했다.김소희 기자