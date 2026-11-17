어제 열린 제354회 제2차 정례회부터

이미지 확대 지난 8월 서울 서초구의회 운영위원회가 진행되고 있다.

서초구의회 제공

세줄 요약 상임위 회의 생방송 전면 시행

회의 규칙 개정으로 공개 근거 마련

홈페이지 개편과 시범 운영 완료

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서울 서초구의회가 소통하는 ‘열린 의회’ 구현에 나선다. 의회는 16일 열린 제354회 제2차 정례회부터 상임위원회 회의 인터넷 생방송을 전면 실시했다고 17일 밝혔다.상임위 생방송 확대는 의회가 주민의 알권리를 보장하기 위해 노력한 결실이다. 의회는 앞서 ‘서울특별시 서초구의회 회의 규칙’을 일부 개정해 본회의뿐만 아니라 상임위 회의까지 생중계하고 영상회의록을 공개할 수 있는 근거를 마련했다. 전면 시행에 앞서 의회 홈페이지 전면 개편과 제353회 임시회 기간 중 시범 운영으로 시스템 안정성과 시청 환경을 검증해 준비를 마쳤다.그동안 의회는 본회의 중심으로 인터넷 생방송과 영상회의록을 제공해 왔다. 그러나 주민 삶과 직결된 조례안 심사와 예산안 정밀 심의 등 논의가 이뤄지는 곳이 상임위인 만큼 주민 알권리를 두텁게 보장하고 의정활동의 투명성을 높이기 위해 모든 상임위로 생방송 송출 범위를 크게 늘렸다.이번 생방송 확대 시행으로 주민은 의회를 방문하지 않아도 언제 어디서나 의원의 행정사무감사와 2027년도 예산안 심의 과정을 실시간으로 볼 수 있다. 생방송은 의회 공식 홈페이지에서 시청할 수 있다. 실시간 방송을 놓쳤다면 각 회기 종료 후 15일(정례회는 25일) 이내에 홈페이지에서 제공하는 해당 상임위 영상회의록(VOD)을 확인하면 된다.유 의장은 “생방송 확대는 주민과 더 가까이 소통하고 투명하고 책임감 있는 의정활동을 펼치겠다는 서초구의회의 강력한 의지”라며 “앞으로도 주민들에게 신뢰받는 의회를 만들기 위해 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.송현주 기자