생산에서 유통·가공·판매 아우르는 먹거리 중심 지역순환경제 구축

이미지 확대 영암군이 16일 한국트로트가요센터에서 영암농식품유통센터 출범식을 하고 있다.

세줄 요약 영암농식품유통센터 16일 출범

농산물 유통·가공·판매 통합 추진

농가소득 증대와 순환경제 목표

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전남광주특별시 영암군의 농정대전환 중심축인 재단법인 영암농식품유통센터가 16일 한국트로트가요센터에서 출범했다.‘건강한 먹거리로 영암의 미래를 엽니다’를 구호로 출범한 센터는, 생산 중심의 영암 농업을 유통·가공·판매까지 아우르는 농산업으로 키울 컨트롤타워로 농가소득 증대를 목표로 하고 있다.특히 지역 상권을 살리는 지역화폐 ‘월출페이’와 지역 제품을 우선 구매하는 ‘영암형 공공 조달’ 등과 함께 먹거리를 매개로 ‘영암형 지역 순환 경제’를 구축할 주요 시설로 기대를 모으고 있다.센터는 앞으로 사람과 사회, 환경 모두를 살리는 지역순환경제 체계 구축’을 목표로 생산자와 소비자를 연결해 지역 농식품 유통 경쟁력 강화와 안전한 먹거리 제공 등 먹거리 선순환 체계 구축에 나선다.또 지역 자산으로 자립 성장 기반을 구축하는 ‘신활력플러스사업단’과 소농·고령농을 위한 ‘농부남생이사업단’ 등 이미 지역사회에 정착한 단체와 함께 지역 먹거리 산업의 도약을 이끌 계획이다.농식품유통센터 설립의 필요성은 품질 좋은 농산물을 생산해 제값을 받고 농가소득을 올리기 위해서는 농산물 유통 플랫폼이 필요하다는 주민들의 의견으로 시작됐다.여기에 플랫폼을 중심으로 농식품을 저장·가공·판매해 농산물의 부가가치도 높여야 한다는 제안이 더해지면서 설립 추진이 본격화됐다.영암군은 농업 현장과 지역사회의 의견을 반영해 2023년 12월 기본계획 마련하고 2024년 12월 조례 제정, 2026년 3월 발기인 총회로 이어지는 센터 설립 절차를 밟았다.영암군은 앞으로 올해 연간 1억원 수준인 지역 먹거리 공급 규모를 5년 뒤인 2030년까지 연간 100억원대로 키우겠다는 방침이다.재단 이사장인 우승희 영암군수는 “센터 출범을 통해 지역 농산물의 지역 우선 공급 등 선순환 체계 구축과 다양한 가공품 개발, 농특산물 판로 개척과 유통 등에 힘쓰겠다”며 “기후 위기와 인공지능, 고령화 등 급변하는 농업환경에 대응하는 성공적 농업재단 모델을 만들겠다”라고 말했다.영암 류지홍 기자