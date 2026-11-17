이 대표의원, 340회 정례회 교섭단체 대표연설

이미지 확대 17일 340회 정례회 교섭단체 대표연설을 하는 이상훈 서울시의회 더불어민주당 대표의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 첫 대표연설에서 행정감사 평가와 예산 방향 제시

한강버스 의혹·감사의 정원 문제점 지적과 보완 약속

민생경제·주거 안정·청년 투자 등 핵심 과제 제시

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서울시의회 더불어민주당 이상훈 대표의원이 17일 340회 정례회 2차 본회의에서 12대 서울시의회 첫 대표연설에 나섰다. 이 대표의원은 대표연설을 통해 행정사무감사에 대한 평가와 2027년도 예산안 심사 방향, 서울의 미래를 위한 정책 비전을 밝혔다.이 대표의원은 행정사무감사에서 지적된 한강버스 사업을 둘러싼 의혹과 감사의 정원 등의 문제점을 지적하며, “감사를 통해 드러난 문제는 바로잡고, 현장에서 확인한 어려움은 예산과 제도로 풀겠다”고 강조했다.이어 2027년도 예산안 심사 방향으로는 민생경제 회복, 시민 주거 안정, 청년 미래 투자를 핵심 과제로 내세웠다. 구체적으로는 지역사랑상품권 발행 확대, 주택공급 확충, 청년 AI 역량 강화 등 시민 삶에 직접적인 보탬이 되는 예산 편성에 주력하겠다는 방침이다.아울러 민생경제 활성화와 사회적 돌봄체계 내실화, 장애인 권리중심 공공일자리 확충 등 사회적 약자 권익 보장, 그리고 기후위기 대응을 서울의 미래를 이끌어갈 주요 정책 과제로 제시했다.이상훈 대표의원은 “서울시와 서울시의회가 각자의 주어진 책임과 역할을 다할 때 서울의 미래를 준비할 수 있을 것”이라며 “실력 있는 견제와 상생하는 협력으로 의회의 책임을 다하고, 시민을 지키는 든든한 지원군이 되겠다”고 말했다.류정임 리포터