오는 12월 14일부터 18일까지 온비드 입찰
순천시가 ‘연향들 도시개발사업’ 지구 내 공동주택용지를 분양 공고하고, 본격적인 공급에 나선다.
이번 분양 대상은 공동주택용지 A1블록 8만 5714㎡다. 건폐율 30% 이하, 용적률 200% 이하, 평균 15층 이하의 공동주택을 건립할 수 있다. 공급예정가격은 약 1774억원이다.
분양은 한국자산관리공사 전자자산처분시스템 ‘온비드’를 통한 일반경쟁입찰로 진행한다. 공급예정가격 이상 최고가격을 제시한 입찰자를 낙찰자로 선정한다. 공고문에서 정한 참가 자격을 갖춘 주택건설사업자가 참여할 수 있고, 공동입찰도 가능하다.
입찰 신청은 12월 14일부터 18일까지다. 개찰 및 낙찰자 발표는 12월 21일, 계약은 12월 22일부터 29일까지 체결할 예정이다.
시는 이번 공동주택용지 분양을 통해 사업지구에 대한 투자 관심을 높여 잔여 용지 분양도 촉진할 계획이다.
시 관계자는 “연향들은 순천만국가정원과 인접해 정원도시 순천의 특색을 살린 주거 단지를 조성할 수 있는 입지다”며 “원활한 용지 공급과 안정적인 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 말했다.
자세한 공급 조건과 입찰 절차는 순천시 누리집(https://www.suncheon.go.kr) 및 온비드(https://www.onbid.co.kr/) 공고문에서 확인할 수 있다.
순천 최종필 기자
세줄 요약
- 연향들 지구 공동주택용지 분양 공고
- A1블록 8만5714㎡, 공급가 약 1774억원
- 온비드 일반경쟁입찰, 12월 14~18일 신청
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