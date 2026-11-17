경동시장 신관 옥상서 공동 장터 운영

스탬프 투어·한방 키트 만들기·버스킹

이미지 확대 ‘1960 청량로드’ 지역 문화장터가 열린 지난 14일 경동시장 신관 옥상 모습.

동대문구 제공

세줄 요약 동대문구, 경동시장 옥상 문화장터 개최

청량리·제기동 9개 전통시장 브랜드 소개

스탬프 투어·한방 체험·버스킹 진행

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서울 동대문구는 지난 14일 경동시장 신관 옥상 ‘1960 청량로드’ 지역 문화장터를 진행했다고 17일 밝혔다.‘1960 청량로드’는 서울약령시장, 경동시장, 청량리종합시장 등 청량리·제기동 일대 9개 전통시장의 역사와 문화, 먹거리와 상인들의 이야기를 하나로 엮은 동대문구의 지역 브랜드다. 행사는 청량로드를 기반으로 활동하는 10개 지역 브랜드를 방문객에게 알리고 전통시장을 중심으로 한 지역 상권에 활력을 더하기 위해 마련됐다.참여 브랜드들은 각자의 개성을 담은 상품과 콘텐츠를 선보이며 방문객과 소통하고 브랜드에 담긴 이야기를 전했다. 방문객들은 다양한 지역 브랜드를 한자리에서 만나며 청량로드만의 지역 문화를 경험했다.장터와 함께 다양한 체험 행사도 진행됐다. 스탬프 투어는 방문객이 행사장을 둘러보며 참여 브랜드를 자연스럽게 접하도록 이끌었고 한방 키트 만들기는 지역 고유의 한방 문화를 직접 체험하는 기회를 제공했다. 여기에 버스킹 공연도 더해졌다. 특히 이번 행사는 지역 브랜드가 소비자와의 접점을 넓히고 브랜드 간 교류와 공동 장터 운영 경험을 쌓는 자리가 됐다.최동민 구청장은 “전통시장에 새로운 활력을 더하는 계기가 되길 바란다”며 “상인들의 창의적인 발상이 더해진 ‘청량로드’가 지속 가능한 지역 상권으로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.한편 구는 1960 청량로드 지역 브랜드 창출 사업을 통해 지역의 역사·문화 자원에 소상공인의 창의적인 아이디어를 접목하고 전통시장과 골목 상권이 자생력을 갖춘 지역 명소로 성장할 수 있도록 지원하고 있다.유규상 기자