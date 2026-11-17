21일 호반써밋서초파크·파크뷰 단지

이미지 확대 서울 서초구 ‘호반써밋서초 파크·파크뷰 우리 아파트 소통화통 데이’ 홍보물.

서초구 제공

세줄 요약 서초구, 21일 이웃 아파트 소통 행사 개최

2개 단지 연합 개최로 단지 간 교류 확대

공연·플리마켓·체험부스 등 다채로운 구성

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서울 서초구는 오는 21일 호반써밋서초파크·호반써밋서초파크뷰 아파트에서 공동주택 이웃 간 소통과 화합을 위한 ‘우리 아파트 소(笑)통·화(和)통 데이’를 연다고 17일 밝혔다.아파트 입주자대표회의가 주최하고 구가 지원하는 ‘우리 아파트 소통·화통 데이’는 아파트 거주 비율이 60% 이상인 구의 특성을 반영해 마련한 공동주택 공동체 활성화 사업이다. 공동주택에서 발생할 수 있는 이웃 간 소통 부재 등 사회적 문제를 예방하고 주민 교류와 참여를 바탕으로 공동주택 공동체 문화를 활성화하기 위해 추진하고 있다.이번 행사는 사업 추진 후 처음으로 2개 아파트 단지가 연합해 개최한다는 점에서 의미가 있다. 구는 “기존 개별 단지 중심으로 진행하던 공동체 활성화 행사를 이웃 단지까지 확대해 단지 간 교류를 넓히고 주민이 함께 어울리는 공동주택 문화를 조성하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 전했다.행사에서는 ▲청년 예술인 공연 ▲하늘 가득 펼쳐지는 버블쇼 ▲재즈 공연 ▲입주민 장기자랑과 MC와 함께하는 특별이벤트 등 다양한 무대가 펼쳐진다. 이와 함께 오전부터 입주민이 참여하는 플리마켓과 먹거리존도 운영돼 주민에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.행사장 한쪽에서는 주민 생활에 유용한 정보와 서비스를 제공하는 생활밀착형 체험·홍보부스도 마련된다. ▲반려식물 진단·치료와 분갈이 교육을 제공하는 ‘반려식물 클리닉’ ▲베스트셀러 도서 대출·반납과 도서관 회원가입을 지원하는 이동형 도서관 ‘여행하는 서재’ ▲무뎌진 칼과 고장 난 우산을 수리하는 ‘바퀴달린 서초 우산과 칼 그리고 운동화’ ▲어르신 교통비 지원사업 안내 ▲사회적 가치 서비스 ‘서초코인’ 가입 안내 ▲에너지 절약 실천을 위한 ‘에코마일리지·서초탄소제로샵’ 등 생활밀착형 프로그램을 통해 주민에게 유익한 서비스를 제공한다.전성수 구청장은 “앞으로도 주민 목소리에 귀 기울이며 이웃 간 소통과 배려가 살아 있는 공동주택 공동체 문화를 조성할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.송현주 기자