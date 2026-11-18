내년 예산안 7조 7418억원 편성

세줄 요약 예산안 7조7418억원 편성, 교육정책 방향 발표

K교육특별시 도약 선언, 3대 역점과제 제시

교육자치·교실 지원 예산 배분, 세입 규모 집계

2026-11-18 19면

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전남광주시교육청이 2027년도 교육비특별회계 예산안으로 총 7조 7418억원을 편성하고, 인공지능(AI)·반도체 인재 양성과 교육활동 보호 강화를 추진한다.김대중 전남광주통합특별시교육감은 16일 전남광주시의회에서 열린 ‘2027년도 예산안 교육시책 연설’을 통해 내년도 교육정책 방향을 발표하고 ‘대한민국 교육의 새로운 표준, K교육특별시’로의 도약을 선언했다.김 교육감은 내년 3대 역점과제로 △교육활동 보호 강화 △AI·반도체 인재 양성 △평가체제 전환을 제시했다. 이를 실현하기 위한 5대 교육지표로는 ‘모두의 가능성이 피어나는 교실’, ‘도전하고 연결하는 열린학교’, ‘지역을 품고 세상을 바꾸는 인재 양성’, ‘공감하고 실천하는 시민교육’, ‘현장과 함께하는 교육자치’를 확정했다.시의회에 제출된 세출예산 가운데 ‘현장과 함께하는 교육자치’에 가장 많은 1조 6562억원이 반영됐다. ‘모두의 가능성이 피어나는 교실’ 8354억원, ‘지역을 품고 세상을 바꾸는 인재 양성’ 3733억원 등이다. 교직원 인건비와 행정기관 운영비 등 경직성 경비에는 전체 예산의 약 59.6%인 4조 6111억원이 편성됐다.세입예산은 중앙정부 이전수입이 전년 대비 5015억원 늘어난 6조 7190억원, 지방자치단체 및 기타 이전수입이 908억원 늘어난 8567억원으로 집계됐다. 자체수입 및 기타수입은 7억원 줄어든 1351억원이며, 통합재정안정화기금 등에서 310억원을 전입해 재원으로 활용한다.김 교육감은 “교육행정 통합은 새로운 미래를 만들어 가는 출발이며 변화의 중심에는 언제나 학생이, 정책의 출발점과 도착점은 교실이어야 한다”고 강조했다.전남광주 서미애 기자