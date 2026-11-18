동대문, 서울 첫 우체국과 협약

이미지 확대 최동민(왼쪽 세번째) 서울 동대문구청장이 지난 6일 신설동 동대문푸드뱅크마켓에서 ‘동대문형 그냥드림사업’ 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다. 동대문구 제공

세줄 요약 우체국 협력한 동대문형 그냥드림 사업 출범

집배원, 취약계층 문 앞 생필품 전달과 안부 확인

위기 징후 포착 시 주민센터·민간 서비스 연계

2026-11-18 20면

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“복지 사각지대를 줄이는 과정에서 또 다른 사각지대가 생기지 않도록, 필요한 분께 한 걸음 더 가까이 찾아가겠습니다.”최동민 동대문구청장은 지난 6일 신설동 동대문푸드뱅크마켓에서 열린 ‘집배원이 전달하는 동대문구 그냥드림 사업 협약식’에서 “1인 가구나 장애, 실직 등 어려운 형편에 놓인 이들에게 따뜻한 정성이 전달되면 그 자체로 큰 위안”이라고 밝혔다. 이어 “서울 자치구 가운데 우체국과 협력해 ‘그냥드림 사업’을 추진하는 것은 처음”이라고 강조했다.동대문구가 복지 사각지대 해소를 위해 우체국과 손을 맞잡았다. 거동이 불편해 복지시설 방문조차 어려웠던 취약계층의 문 앞까지 집배원이 찾아가 생필품을 전하고 안부를 살피는 ‘동대문형 그냥드림 사업’이 첫발을 내디딘 것이다. 협약식에는 최 구청장을 비롯해 이영훈 동대문우체국장, 김광우 동대문푸드뱅크마켓 센터장이 함께했다.기존 ‘그냥드림 사업’은 푸드뱅크마켓에서 생필품이 절실한 주민에게 복잡한 증빙 절차 없이 물품을 지원하는 제도다. 지난 5월 시작해 1437명에게 물품을 지원하고 221명에게 상담 지원을 연계하는 성과를 냈다.하지만 주민이 마켓을 방문해야 하는 한계가 있었다. 이에 동대문구는 매일 동네 골목길을 누비는 집배원을 복지 전달망으로 삼기로 했다. 협약에 따라 구는 복지 행정을 총괄하고, 푸드뱅크마켓은 물품 공급을, 동대문우체국은 배달을 맡는다. 집배원들은 거동이 불편한 1인 가구, 고립 청년, 장애인 가구에 생필품을 전달하면서 건강과 주거·위생 상태를 세심하게 살핀다. 위기 징후가 포착되면 주민센터로 연계해 구의 지원이나 민간 서비스를 신속히 연결한다.최동민 구청장은 “복지는 도움이 필요한 주민이 찾아오기를 기다리는 것이 아니라 먼저 살피고 찾아가는 것이 핵심”이라며 “위기 가구를 조기에 발굴하는 선제적 복지 체계를 완성하겠다”고 밝혔다.유규상 기자