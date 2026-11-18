신촌동 청년 공공임대 154호 공급

박운기 “집은 삶 지탱하는 안전망”

이미지 확대 박운기 서울 서대문구청장

2026-11-18 20면

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서울 서대문구는 전날 국회도서관에서 열린 ‘제9회 대한민국 주거복지문화대상’ 시상식에서 우수상을 받았다고 17일 밝혔다. 위험건축물 거주자 긴급 이주 등 주거복지 정책 성과를 인정받았다.안전등급 최하위인 E등급을 받은 좌원상가 거주자의 긴급 이주 지원이 대표적이다. 1966년 준공된 좌원상가는 국내 첫 주상복합아파트로 알려진 노후 건축물이다. 구는 한국토지주택공사(LH)와 협력해 현장에 이주지원센터를 설치하고, 영세 입주민의 공공임대주택 이주를 도왔다.구는 재난과 가정폭력, 강제퇴거 등으로 거처를 잃은 주민을 위해 2021년부터 긴급임시주택 ‘징검다리주택’ 5개 호실을 운영하고 있다. 청년층을 위해 서울주택도시개발공사(SH)와 협력해 신촌동에 공공임대주택 ‘청년담다’ 154호도 공급했다.박운기(사진) 구청장은 “집은 단순한 생활공간이 아니라 삶을 지탱하는 가장 기본적 안전망”이라며 “주거 지원이 필요한 순간부터 안정적인 정착까지 주민과 함께하겠다”고 말했다.이범수 기자