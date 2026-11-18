‘복지 성북’ 만드는 이승로 구청장

이미지 확대 이승로(왼쪽 두 번째) 서울 성북구청장이 지난 10일 구청 앞 바람마당에서 최필금(첫 번째) 새마을부녀회장을 비롯한 회원들과 함께 김장김치를 담그며 기념촬영을 하고 있다.

성북구 제공

세줄 요약 24년째 이어진 성북구 김장 나눔 행사

150여명 참여해 김장김치 600박스 마련

취약계층 700가구와 12개 시설에 전달

2026-11-18 21면

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지난 10일 서울 성북구청 바람마당에 맛있는 냄새가 진동했다. 마당을 가득 채운 봉사자들이 절임배추를 부지런히 나르고, 빨간 양념을 정성껏 채워 박스에 옮겨 담았다. 알싸한 향에 행인들이 발걸음을 멈추기도 했다.성북구새마을부녀회 주관으로 열린 ‘사랑의 김장김치 나눔 행사’는 유네스코 인류무형문화유산인 ‘김장’ 문화를 알리는 한편, 추울수록 더 힘겨운 이웃들에게 온정을 전하기 위해 준비됐다.올해로 24회째를 맞은 행사에는 이승로 구청장, 양순임 구의장과 새마을부녀회 및 새마을협의회 회원, 220여단 1대대 장병 등 150여명이 참여했다. 20개동 부스를 돌며 배춧잎을 한 장씩 들어 속을 채우던 이 구청장은 “어떤 혹한기 추위가 올지라도 오늘 우리의 마음을 이겨낼 수는 없을 것”이라며 “참여한 모든 분 행복하고 복 받으시길, 이번 겨울 모두 안전하게 나시길 바란다”고 말했다.20여년 동안 행사에 절임배추를 후원해 온 홍기봉 삼선동 식자재유통센터 대표의 나눔은 올해도 이어졌다. 홍 대표는 “저도 처음 서울에 올라왔을 때는 정말 어려웠다. 지금도 그런 분들이 많을 것”이라고 설명했다. 그는 이어 “그동안 3200포기 정도 기부했다”며 “김치를 드시고 좋은 하루를 보내면서 겨울을 건강하게 나셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.봉사자들이 정성껏 담근 김장김치 600박스는 행사 당일 저소득 가구와 홀몸 어르신, 한부모 가정, 사회복지시설 등 도움의 손길이 필요한 지역 취약계층 700가구에 전달됐다. 아동복지·여성복지시설 등 총 12개시설에는 600박스 중 100박스를 지원했다.최필금 성북구 새마을부녀회장은 “어려운 이웃들이 김치를 전달받고 따뜻한 겨울을 난다는 생각을 하면 마음이 따뜻해진다. 그런게 나눔의 행복”이라며 “겨울은 춥고 아프고 힘들지만 저희가 전하는 마음과 김치를 받아 외롭지 않고, 아프지 않고, 행복했으면 좋겠다”고 했다.이 구청장은 “24년 동안 한결같이 이어져 온 숭고한 나눔의 정신이 성북 전역에 따뜻하게 확산할 수 있길 바란다”며 “소외되는 이웃 없이 주민 모두 따뜻하고 행복한 ‘복지 성북’을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다.송현주 기자