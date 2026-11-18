서울라이트 DDP, 특정 기업과의 개별 협력에 따른 참여 기회의 공정성 문제 제기

협약 체결 전 카카오 콘텐츠 상영과 재단의 결과물 활용 권한 제한 등 협약 조건 지적

“서울시가 키운 축제에 민간기업 캐릭터가 주인공 돼선 안 돼”

이미지 확대 질의하는 성흠제 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 서울라이트 DDP 카카오 협력 점검

공개모집 없이 진행된 절차 지적

서울시 캐릭터 소외와 권한 제한 문제

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서울의 대표적인 빛 축제로 성장한 ‘서울라이트 DDP’가 민간기업과 협력하는 과정에서 서울시의 캐릭터와 브랜드가 상대적으로 소외되고, 협력 결과물에 대한 재단의 활용 권한도 제한적인 만큼 협약 조건을 개선해야 한다는 지적이 나왔다.서울시의회 도시계획균형위원회 성흠제 의원(더불어민주당, 은평1)은 2026년도 서울디자인재단 행정사무감사에서 서울라이트 DDP의 카카오 협력 사업을 점검하며, 기업 참여 기회의 공정성과 협찬 규모의 산정 근거, 협약 절차 및 결과물 활용 권한 등 전반적인 협력 조건의 개선 필요성을 제기했다.서울디자인재단은 2025년 약 192만명이 찾고 연말 카운트다운 행사에도 약 8만 7000명이 운집한 ‘서울라이트 DDP’에 카카오프렌즈 콘텐츠를 도입하고자 카카오와 업무협약을 맺었다. 하지만 공개모집 절차 없이 개별 협의로 사업이 진행되면서, 타 기업에 공정한 참여 기회가 보장되지 않았다는 비판이 제기됐다.카카오 측이 제시한 약 3억원 규모의 영상 제작 지원 역시 산정 근거가 모호하다는 지적을 받았다. 재단은 작가 섭외비와 영상 2편 제작비 등을 반영한 액수라고 해명했으나, 정작 협약서에는 관련 금액이 빠져 있어 협찬 가치와 기업 혜택에 대한 객관적 평가 기준 마련이 시급한 것으로 나타났다. 이와 함께 4월 3일 정식 협약을 맺기 전인 3월 21일부터 DDP 미디어파사드에 카카오프렌즈 콘텐츠가 먼저 송출된 점도 도마에 올랐다. 성 의원은 공식 계약 체결 이전에 민간기업 콘텐츠가 상영된 배경과 사전 승인 절차의 적절성을 집중 추궁했다.더욱이 서울시를 대표하는 캐릭터인 ‘해치’보다 카카오프렌즈가 부각되는 콘텐츠 구성도 지적됐다. 서울시가 예산을 투입해 성장시킨 대표 축제인 만큼 서울시의 캐릭터와 브랜드가 중심이 되고, 민간기업의 콘텐츠는 이를 보완하는 방향으로 활용돼야 한다는 것이다.협약에 따른 결과물의 활용 권한도 문제로 지적됐다. 업무협약서에 따르면 카카오 캐릭터를 활용한 결과물의 지식재산권은 카카오에 귀속되고, 재단이 해당 결과물을 이용하려면 사전 동의를 받아야 한다. 협약 종료 후 설치물 역시 카카오의 요청에 따라 폐기하거나 반환하도록 규정돼 있어, 재단이 협력 결과물을 활용할 수 있는 권한을 충분히 확보했는지 검토가 필요한 상황이다.이에 서울디자인재단 대표이사는 민간기업과의 협력을 통해 콘텐츠 제작비를 절감하고 시민들에게 다양한 볼거리를 제공하려는 취지였다고 설명하면서도, 협약 조건에 보완할 부분이 있다는 점을 인정했다. 아울러 향후 기업 참여의 공정성을 높이고 재단이 보다 주도적으로 협력 조건을 마련할 수 있도록 노력하겠다고 답변했다.성흠제 의원은 “서울라이트 DDP는 이미 서울을 대표하는 축제로 성장한 만큼, 기업의 참여 기회를 공정하게 제공하고 협찬의 가치와 협약 조건도 명확히 해야 한다”며 “민간기업과의 협력도 중요하지만 서울시가 키운 축제에서 정작 서울의 캐릭터와 브랜드가 뒷전으로 밀려나서는 안 된다”고 강조했다.이어 “서울시의 캐릭터가 중심이 되고 민간기업은 이를 지원하는 방향으로 협력해야 한다”며 “협력 과정에서 만들어진 결과물에 대해서도 재단이 충분한 활용 권한을 확보하고, 앞으로는 재단이 주도권을 갖고 협약을 추진할 수 있도록 개선해야 한다”고 촉구했다.류정임 리포터