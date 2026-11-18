세줄 요약 서울시, 고액·상습 체납자 1552명 명단 공개

개인 1055명·법인 497곳, 체납액 2261억원

권혁 433억원, 라덕연 115억원, 강범구 58억원

이미지 확대 권혁 시도그룹 회장. 연합뉴스

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국세 4000억원을 내지 않아 개인 체납 1위에 올랐던 ‘선박왕’ 권혁(76) 시도그룹 회장이 지방세 체납에서도 최고액을 기록했다. SG증권발 주가폭락 사태의 핵심 인물인 라덕연(45)씨와 ‘버닝썬’ 사태 당시 탈세 사실이 드러난 클럽 아레나 실소유주 강범구(53)씨도 명단에 올랐다.서울시는 18일 지방세 1000만원 이상을 1년 넘게 납부하지 않은 고액·상습 체납자 1552명의 명단을 공개했다고 밝혔다. 개인 1055명, 법인 497곳으로 체납액은 총 2261억원이다.개인 체납액 1위인 권 회장은 개인지방소득세 등 433억원을 체납했다. 라씨는 115억원, 강씨는 58억원으로 각각 2, 3위를 기록했다. 이들 3명의 체납액만 606억원으로 개인 전체 체납액의 절반에 달한다.법인 중에서는 홍콩에 주소를 둔 멜보인터내셔널인베스트먼트리미티드가 261억원으로 가장 많았다. 이어 아이콘파운데이션(134억원), 에이치디로지스물류(58억원) 순이었다.체납액별로는 1000만원 이상 3000만원 미만이 836명(54%)으로 가장 많았다. 3000만원 이상 5000만원 미만은 323명(21%)이었으며, 1억원 이상 체납자도 211명에 달했다.세금 납부 약속을 지키지 않아 명단이 공개된 사례도 있었다. 개인지방소득세 4억원을 체납한 A씨는 분납계획을 세우고도 1000만원만 납부했다. 시는 가상화폐까지 압류했지만 추가 납부가 이뤄지지 않아 명단에 포함했다. 반면 취득세 8억원을 체납한 법인은 전액을 납부해 제외됐다.시는 지난 4월 공개 예정자 2282명에게 사전 통지해 439명으로부터 49억원을 징수했다. 납부 및 불복청구 등의 사유로 730명은 공개 대상에서 제외했다. 시는 출국금지와 재산 압류·공매, 가택수색 등 강제징수에 나설 방침이다. 오세우 38세금징수과장은 “체납세금을 끝까지 추적해 반드시 징수하겠다”고 말했다.김소희 기자