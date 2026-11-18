세줄 요약
- 장기 체납자 건설기계 전수조사 실시
- 1,095대 압류, 56억2천만원 징수
- 18대 공매 절차 진행, 추가 징수 계획
경기도는 장기 체납자가 소유한 건설기계를 압류해 밀린 세금 56억 2,000만원을 걷었다고 18일 밝혔다.
앞서 도는 지난 2월 시군과 합동으로 500만원 이상 지방세를 1년 이상 체납한 고액·장기 체납자 중 건설기계를 소유한 838명을 대상으로 전수조사를 벌였다.
도는 체납자 명의의 건설기계 1,507대 중 명의 이전 또는 장비 노후 등으로 압류 실익이 없거나 체납액을 자진 납부한 412대를 제외한 1,095대를 압류했다.
이 가운데 243명이 소유한 304대에 대해 납부 독려와 압류 처분으로 총 56억 2,000만원의 세금을 징수했다. 납부 의사가 없는 체납자가 보유한 건설기계 18대는 현재 공매 절차를 진행 중이며, 매각 대금은 체납 징수에 쓰인다.
2021년부터 법인소득세 등 2,500만원을 체납한 가평군 A법인의 경우 충북 음성에 보관 중이던 32톤 타워크레인을 찾아 압류·봉인하고 공개 매각했고, 2003년 폐업 이후 지방세 32건, 3,500만원을 장기 체납해 온 이천시 B법인은 지게차 등의 소재를 찾아 압류 및 강제 견인 조치했다.
이 밖에도 폐업한 업체의 건설기계를 권리관계 이전 없이 계속 사용하는 사례를 다수 확인해 압류와 견인 등 체납처분했다.
압류만 완료되고 아직 체납액을 납부하지 않은 건설기계 791대는 현장 수색과 공매 등 체납처분을 통해 추가 징수할 계획이다.
안승순 기자
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