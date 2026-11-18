세줄 요약 5국 체제 전환과 본청 조직 재편

지역활력국 신설과 기능 통합 배치

도시건설국·기후환경국 명칭 변경

이미지 확대 안성시청 전경

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경기 안성시가 미래 행정수요에 대응하고 시민 중심 서비스를 강화하기 위해 2027년 1월부터 기존 4국 체제를 5국 체제로 전환한다.본청은 3담당관 5국 31과 체제로 운영되며, 문화예술사업소는 폐지하고 축제·예술, 박물관, 아트홀 운영 기능은 문화관광과로 통합한다. 또 27개 팀 신설과 5개 팀을 폐지하고, 15개 팀의 기능을 재조정했다.신설되는 지역활력국에는 첨단산업과 민생경제, 문화·관광, 공동체, 산림·휴양 및 정원·녹지 기능을 통합 배치한다.기존의 도시경제국은 도시건설국으로, 주거환경국은 기후환경국으로 명칭을 변경한다. 도시건설국은 도시계획과 건축·주택, 건설·도로, 토지정보 기능 등을 통합해 체계적인 도시공간 관리에 집중하고, 기후환경국은 기후변화 대응과 에너지 전환 기능을 통합해 지속 가능한 도시환경 조성을 추진한다.성평등아동과, 공동체과, 정원녹지과, 토지정보과, 기후에너지과 등 5개 과를 신설해 분야별 전담 조직을 통한 행정 대응력을 강화한다.성평등아동과는 성평등·돌봄·아동친화·아동보호·보육 기능을 통합해 아동과 가족 중심의 복지정책을 강화하고, 공동체과는 주민자치와 사회연대경제, 도시재생, 시민활동 지원 기능을 연계해 지역공동체 활성화를 추진한다.정원녹지과는 공원과 녹지, 정원 관련 기능을 전문적으로 관리하고, 토지정보과는 지적·주소·부동산 및 지가관리 업무를 전담한다. 기후에너지과는 탄소중립과 대기환경, 신재생에너지 등을 통합해 기후변화와 에너지 전환 정책을 체계적으로 추진한다.행정 분야의 민원과에는 ‘바로민원팀’을 신설해 원스톱 인허가 민원 처리 체계를 구축한다.공도읍은 기존 읍장 중심의 조직에서 도시행정과와 민원복지과를 신설한 2과 체제로 개편하고 보건소에는 동부건강생활지원팀을, 농업기술센터에는 친환경농업팀과 가축질병대응팀을 신설한다.김보라 시장은 “단순히 조직의 규모를 확대하는 것이 아니라 변화하는 행정환경과 시민들의 다양한 요구에 맞춰 행정 기능을 합리적으로 재편하는 데 의미가 있다”며 “새롭게 정비된 조직을 바탕으로 주요 시정 과제를 속도감 있게 추진해 ‘더불어 사는 풍요로운 안성’을 반드시 완성하겠다”고 말했다.안승순 기자