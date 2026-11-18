전국 743만 동 건물 데이터 통합 표준 전무… “먼저 정하는 도시가 표준”

건물 데이터 ‘서울’로 일원화… 데이터 제출 기업엔 평가 가산점 부여

2027년 ‘서울형 표준 1.0’ 도입 및 수출 추진… 시의회 특위 구성 제안

이미지 확대 질의하는 오중석 의원. 서울시의회 제공

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세줄 요약 건물 데이터 표준 부재 지적

서울 선도 가능성 강조

국제표준 적용과 로드맵 제안

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오중석 서울시의원(더불어민주당, 동대문구, 주택공간위원회)은 12일 열린 서울시의회 제340회 정례회 주택공간위원회의 디지털도시국·서울AI재단 행정사무감사에서 “전국 743만동 건물의 데이터를 건물 한 동 단위로 묶는 표준은 아직 어디에도 없다”며 “먼저 정하는 도시가 표준이 되는 만큼, 서울이 지금 시작하면 글로벌 스마트도시 데이터 표준을 주도할 수 있다”고 밝혔다.오 의원은 먼저 서울시가 쌓아 온 기반을 높이 평가했다. 서울시는 3차원 디지털트윈 ‘S-Map’으로 605㎢를 구현했고, 2025년 7월 ‘서울형 설계 BIM 적용지침’을 배포했으며, 스마트도시 인증에서 3회 연속 2등급을 받았다. 오 의원은 “서울은 이미 세계와 겨룰 만한 출발점에 서 있다”고 말했다.서울의 데이터 역량은 국제무대에서도 인정받았다. 서울주택도시공사(SH)는 2025년 11월 홍콩 정부(주택국·주택청)가 주최한 국제 주택혁신 서밋(HOUSING·I＆T Summit, 15개 이상 국가·도시 400여명 참석)에 서울 관계기관 연설자로 초청돼 서울 공공주택 GIS 플랫폼을 발표했다. 같은 자리의 홍콩은 2018년부터 3000만홍콩달러가 넘는 공공공사에 BIM을 의무화했고, 홍콩 주택청은 2005년 BIM을 도입해 2014년 BIM과 GIS를 통합했다. SH 귀국보고서도 ‘기술보다 조직·전략·데이터 거버넌스가 먼저이고, 데이터 표준화가 기술 도입보다 우선’이라고 결론 냈다. 그러나 1년이 지난 지금 공개된 후속 조치는 찾지 못했다며, 오 의원은 이를 요구자료로 확인할 계획이라고 밝혔다.문제는 건물 한 동을 여러 기관이 따로 본다는 점이다. 오 의원은 “건물 한 동에 관한 일을 국토교통부·기후에너지환경부·산업통상부·과학기술정보통신부·행정안전부·국가데이터처·소방청 7개 기관과 17개 시도가 따로 보고 있어, 한 건물의 장부가 8개로 나뉘어 있다”고 지적했다. 2025년 국가공간정보 정책은 1,209개 사업, 5838억원 규모에 이르고, 2026년 5월 국무조정실·국토교통부 점검에서는 스마트도시 사업 121개 가운데 52개(43%), 1046억원이 낭비로 판정되기도 했다.정부 부처마다 국토교통부의 K-AI 시티 2030 목표 등 각종 계획과 시스템을 구축하고 있지만, 건물 한 동 단위로 데이터를 통합하는 국가 차원의 계획은 공개 자료에서 확인되지 않는다. 서울AI재단 역시 2026년 9월 업무보고에서 서울형 BIM 표준을 검토한 바 없다고 밝혔다. 이에 대해 오 의원은 아무도 기준을 정하지 않았다는 것은 곧 서울이 선제적으로 표준을 정립할 수 있다는 의미라고 강조했다.오 의원은 해법으로 먼저 “2027년에 시작하는 서울시 사업은 BIM을 적용할 때 모두 국제표준(ISO 19650·IFC)으로 시행되도록 우선 선조치하고, 기반부터 만들어야 한다”고 제안했다. 이어 ‘스마트빌딩 → 서울특별시(건물데이터 통합센터) → 정부·부처·기관’으로 이어지는 구조를 제시했다. 건물의 설계·시공·운영 데이터를 국제표준으로 서울 한 곳에 모으고, AI 전문가 집단이 이상징후 감지모델로 고장이 나기 전에 유지관리를 하자는 것이다. 데이터를 내는 기업에는 시 발주·지원사업 평가에서 가산점을 주고, 2027년 시 발주 사업부터 시범 적용하자고 제안했다.이와 함께 단계별 추진 로드맵도 내놓았다. 2027년 상반기 도입하는 서울형 표준 1.0 단계에서는 기준을 정립하고, 가산점 인센티브에 참여한 기업을 중심으로 설계와 시공, 운영 전 과정에 표준을 우선 적용한다. 이어 2.0 단계에서는 축적된 데이터를 바탕으로 각종 시뮬레이션을 수행하고, 3.0 단계에 이르러 완성된 표준 모델을 해외로 수출한다는 구상이다. 모든 연구의 책임은 국내 연구진이 100% 전담하며, 해외 전문가는 자문역으로 참여하는 형태로 추진된다.오 의원은 “가장 중요한 것은 표준의 확산”이라고 강조했다. 센서·통신·설비관리·BIM·플랫폼 등 건물 데이터 통합 인프라 기술을 공급하는 기업과 스타트업에 표준을 배포하고, 분기마다 정기 교육을 열고, 적합 확인·시 발주 건물 실증·가산점 연계까지 상시 기술 지원으로 이어가야 한다는 것이다. 오 의원은 “싱가포르는 2022년 8월부터 설계 도구별 업계 교육과 기업 37곳이 참여한 실무 공동체를 운영한 뒤, 2025년 10월부터 연면적 3만㎡ 이상 신축 건물에 디지털 제출(BIM)을 의무화했다”며 “교육이 먼저, 의무는 나중”이라고 말했다.의회 차원의 뒷받침 방안도 함께 제시했다. 오 의원은 산업계와 학계, 서울시, 해외 고문단이 참여해 월 2회 정기적으로 머리를 맞대는 가칭 서울형 K-스마트도시 특별위원회를 시의회 내에 설치하자고 제안했다. 아울러 이번 정책 제안에 대한 서울시와 서울AI재단의 공식 검토 의견을 오는 11월 30일까지 회신해 줄 것을 공식 요청했다.오 의원은 “스마트도시는 최소 10년을 내다보는 장기 프로젝트”라며 “세계 스마트도시의 표준이 된다는 마음으로, 처음부터가 아니라 이미 만들어진 가장 우수한 기준에서 출발하면 서울이 글로벌 스마트도시 데이터 표준을 주도할 수 있다”고 강조했다. 이어 “그 첫 단추는 내년에 시작하는 서울시 사업부터 BIM을 국제표준으로 하는 것”이라고 덧붙였다.※ 그래픽 2종은 오중석 의원실이 서울시·서울AI재단 업무보고, 서울주택도시공사 공무국외출장 결과보고서, 홍콩·싱가포르 정부 공개 자료와 보도를 바탕으로 만들었음. 국가공간정보·스마트도시 사업 수치는 공개 자료 기준이며, ‘건물 한 동 단위 국가 계획’은 공개 자료에서 확인되지 않았다는 뜻임. 2027년 시행 일정, 서울형 표준 1.0~3.0 단계, 가산점·특별위원회 구상은 의원실 제안안임.류정임 리포터