누리집 통해 의견 수렴, 분기별 이행 실적 공개 등 투명성 강화

이미지 확대 완도군청 전경.

세줄 요약 공약 이행 소통 채널 개설과 상시 운영

군민 의견 수렴 뒤 실천 계획 반영과 안내

분기별 점검 공개와 투명성 강화 방침

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남광주특별시 완도군은 군 누리집에 ‘공약 이행 소통 채널’을 열고 상시 운영한다.공약 이행 소통 채널은 민선 9기 군정 목표인 ‘참여 자치 실현! 함께 여는 새로운 완도’ 구현과 공약 수립부터 이행, 평가까지 전 과정에 군민이 참여할 수 있도록 마련했다.군민들은 완도군 누리집의 ‘공약 이행 소통’ 게시판에 공약 사항에 대한 의견과 제안을 자유롭게 남길 수 있다.접수된 의견은 담당 부서에서 검토하여 공약 실천 계획에 반영하며, 반영 여부와 처리 결과도 군민에게 안내한다.또 공약 이행 실적을 분기별로 점검해 추진 상황을 군민에게 공개하고 이행 과정의 투명성을 높여 나갈 방침이다.완도군은 지난 7월 군수 공약 검토를 시작으로 부서별 실천 계획을 수립하고 9월 11일에 ‘공약 사항 실천 계획 보고회’를 개최했으며 9월 30일에는 6대 분야 77개 공약 사업을 확정해 누리집에 공개했다.앞으로 주민 의견 수렴 결과를 토대로 12월 중 2차로 실천 계획 보고회를 개최하고 내년 2월에는 주민배심원단 회의를 거쳐 실천 계획을 확정할 계획이다.김신 군수는 “공약은 군민과의 약속인 만큼 계획 수립부터 평가까지 전 과정을 군민과 함께하겠다”며 “소통 채널을 통해 받은 의견도 공약 이행에 적극 반영해 군민이 체감하는 성과로 답하겠다”고 말했다.완도 류지홍 기자