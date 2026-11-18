세줄 요약 종로구, 강북삼성병원과 건강버스 운영

거동 불편 주민 대상 찾아가는 검진 추진

시범 운영 뒤 소견자 의료기관 연계

이미지 확대 종로건강버스 유찬종(왼쪽 일곱번째) 서울 종로구청장이 지난 16일 종로구보건소에서 찾아가는 건강서비스 ‘종로건강버스’ 운영 시작을 알리고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구는 최근 강북삼성병원과 거동 불편으로 병원 방문이 어려운 주민을 찾아가는 ‘우리동네 검진센터 종로건강버스’를 운영한다고 18일 밝혔다.이는 의료기관 검진 버스를 생활권 가까이에 보내 거동이 불편하거나 지리적·경제적 이유로 의료기관 방문이 어려운 취약계층 주민의 의료 접근성을 높이기 위해 추진됐다.구는 이를 위해 지난 13일 강북삼성병원과 업무 협약을 맺었다. 강북삼성병원은 의사를 포함한 의료 전문 인력과 버스를 지원해 검진을 진행하고, 종로구보건소는 사업 계획 수립과 대상자 모집, 사전 안내, 현장 운영을 맡는다.구는 우선 지난 16일 엑스레이 장비를 갖춘 검진 버스와 종로구보건소에서 종로구민 100명을 대상으로 시범 운영을 진행했다. 검진 결과 소견이 나올 경우 의료기관과 연계해 사후 관리한다.유찬종 구청장은 “의료 접근성이 취약한 주민의 건강관리 부담을 덜고 필요한 서비스를 가까이에서 받는 기회가 되길 바란다”며 “의료기관과 협력을 강화해 건강 사각지대 없는 종로를 만들겠다”고 말했다.김주연 기자