지하 1층 보건소 민원실에 주민·직원 공유공간

이미지 확대 용산돌봄카페 서울 용산구 종합행정타운 지하 1층 보건소 민원실 계단 앞 유휴공간에 마련한 ‘용산돌봄카페’.

용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 종합행정타운 지하 1층 보건소 민원실 계단 아래에 있던 유휴 공간에 ‘용산돌봄카페’를 조성했다고 18일 밝혔다. 각종 물품을 쌓아 두던 공간을 주민의 쉼터이자 직원들의 돌봄 업무 공간으로 탈바꿈시킨 것이다.구는 ‘용산형 의료‧요양 통합돌봄 기반 시설(인프라) 구축’의 일환으로 보건소 공간을 정비했다. 적치된 물건을 정리할 뿐만 아니라 주민이 대기하거나 직원 사례 회의, 돌봄 사업 물품 보관 등이 가능하도록 공간을 정비했다. 시설을 신설하는 대신 공간 활용도를 높였다. 민원실 인근이기에 주민 활용도도 높을 것으로 기대된다.김경대 구청장은 “물품을 쌓아 두던 작은 공간이 주민에게는 편안한 쉼터가 되고 직원에게는 더 나은 돌봄을 함께 고민하는 자리가 되길 바란다”며 “주민이 살던 곳에서 필요한 돌봄을 받으며 안심하고 생활할 수 있도록 가까운 생활 공간부터 돌봄 기반을 차근차근 갖춰 나가겠다”고 말했다.김주연 기자