겨울 이불 160세트 전달

이미지 확대 왼쪽부터 조준호 대리, 김래수 사업운영실장, 손훈모 시장, 김광복 경영지원팀장, 정 미 시민복지국장.

세줄 요약 전남도시가스, 순천시에 겨울 이불 160세트 기탁

전남사회복지공동모금회 통해 장애인 생활시설 전달

지역사회 나눔 문화 확산 위한 기탁식 진행

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전남도시가스㈜가 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위해 1000만원 상당의 겨울이불 160세트를 순천시에 기탁했다.지난 17일 열린 기탁식은 겨울철 한파로 어려움을 겪는 소외계층에게 온정을 전하고, 지역사회와 함께하는 나눔 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 겨울 이불 160세트는 전남사회복지공동모금회를 통해 순천시 관내 장애인 생활시설 거주자들에게 전달될 예정이다.구자성 전남도시가스㈜ 대표는 “추운 겨울을 앞두고 지역 내 어려운 이웃들이 조금이나마 따뜻하고 건강하게 겨울을 보내는 데 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 상생하며 꾸준한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 전했다.정 미 순천시 시민복지국장은 “매년 지역사회를 위한 나눔과 이웃사랑을 실천해 주시는 전남도시가스 임직원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 물품은 도움이 꼭 필요한 이웃들에게 소중히 전달하겠다”고 말했다.한편 전남도시가스㈜는 평소에도 취약계층을 위한 후원 물품 기탁과 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 전개하며 지역사회 나눔 실천에 앞장서고 있다.순천 최종필 기자