건축물 설계자, 오는 20일까지 신청

이미지 확대 서울 중구의 ‘2026년 중구 우수건축상’ 홍보물.

중구 제공

세줄 요약 우수건축상 대상 126곳 선정 추진

민간 116곳·공공 10곳으로 구분

전문가 심사와 만족도 투표로 결정

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서울 중구는 지난해 준공된 민간·공공건축물 126곳을 대상으로 디자인적 가치와 이용 만족도가 높은 곳을 골라 ‘2026년 중구 우수건축상’을 준다고 18일 밝혔다.뛰어나면서도 실용적인 건축 디자인을 발굴하고 건축문화 발전을 장려하기 위해 진행하는 우수건축상은 민간부문과 공공부문으로 나눠 선정하게 된다. 민간부문은 전문가 심사로, 공공부문은 주민과 구청 직원의 만족도 투표를 통해 결정한다.올해 처음 신설된 민간 부문은 지난해 사용승인을 받은 건축물 총 116곳이 대상이다. 연면적 2000㎡ 미만의 소형 신축 25곳, 2000㎡ 이상 중대형 신축 8곳, 증축·대수선 등 리모델링 83곳으로 나뉜다.해당 건축물의 설계자가 오는 20일까지 신청할 수 있다. 접수된 작품은 전문가의 서류·현장 심사를 거친다. 심사에서는 디자인의 창의성, 주변 경관과의 조화는 물론 지역사회 기여도와 지속가능성까지 종합 평가한다.공공 부문 후보에는 서울형 키즈카페 ‘노리몽땅’(장충·을지로·신당점), 1인가구 지원센터, 서울남대문시장 아케이드, 충무아트센터 리모델링 등 10곳이 올랐다. 시설 이용 주민(70%)과 구청 직원(30%)을 대상으로 만족도 조사를 실시해 공간의 디자인과 이용 편의성을 살핀다. 지난해 최우수 공공건축물은 ‘우리동네 키움센터 9호점’이 선정됐다.김길성 구청장은 “좋은 건축물 하나가 거리의 풍경을 바꾸고 주민 일상에도 새로운 가치를 더한다”며 “앞으로도 창의적인 건축 디자인을 장려하고 주민의 목소리를 공간에 담아 도시의 품격을 높여 나가겠다”고 말했다.송현주 기자