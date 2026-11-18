17일 제340회 정례회 본회의서 마곡 편익시설(S2) 부지의 신속한 공공건물 건립 및 임시 개방 촉구

시민 위한 ‘시민플라자’ 조성 용역 추진, 서울시·SH공사의 매각 철회 및 건립 협조 제안

“서울시·SH공사·강서구청이 원팀 되어 시민이 염원하는 진정한 공공 공간 완성할 것”

이미지 확대 지난 17일 열린 제340회 정례회 본회의에서 5분 자유발언을 하는 박계홍 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 마곡 제2시민청 부지 공공건물 건립 촉구

서울시와 SH공사에 전향적 협조 주문

착공 전 부지 개방과 임시 활용 제안

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서울시의회 주택공간위원회 박계홍 의원(더불어민주당, 강서3)은 지난 17일 열린 제340회 정례회 본회의에서 5분 자유발언을 통해 마곡 제2시민청 부지(편익시설 S2)에 강서구민이 염원하는 ‘공공건물’을 신속히 건립할 것을 강력히 촉구했다.강서구 마곡지구 한복판에 자리한 S2 부지는 본래 서울시가 서남권 주민을 위한 제2시민청을 짓기로 예정했던 땅이다. 사업 무산 이후 현재까지 SH공사 소유의 미매각 용지로 방치되어 있으나, 이곳에 문화와 소통의 거점이 될 공공시설이 건립되길 바라는 지역민의 염원은 여전하다.박 의원은 이날 5분 자유발언을 통해 “공공이 조성한 택지는 단순히 비싼 값에 민간에 팔아치우고 이윤을 남기기 위한 부동산이 되어서는 안 된다”고 강조하며, “빌딩 숲으로 변한 마곡지구에서 시민들이 문화를 향유하고 소통할 수 있는 진정한 공공 공간은 선택이 아닌 필수”라고 역설했다.박 의원은 해당 부지를 민간 상업 시설 대신 주민을 위한 시민플라자로 조성하고자 구체화 용역을 선제적으로 추진할 계획이다. 이와 관련해 서울시와 SH공사가 이곳을 단순 매각 대상 자산으로만 보지 말고, 시민을 위한 공공건물 건립이라는 명확한 목표 아래 전향적인 협조에 나서야 한다고 강력히 주문했다.아울러 실제 건물 완공까지 수년이 걸리는 점을 고려해 착공 전까지의 임시 활용 대책도 내놓았다. 과거 임시 공원으로 쓰였던 이 부지는 쓰레기 무단 투기 등 관리상의 난항을 겪으며 지난해 말부터 대형 펜스가 설치돼 출입이 막힌 상태다.박 의원은 “미매각 부지를 관리해야 하는 SH공사의 고충은 충분히 이해하지만, 굳게 닫힌 펜스가 오히려 주변의 슬럼화를 초래하고 있다”며 “공공건물이 첫 삽을 뜨기 전까지라도 당장 펜스를 철거하고 부지를 전면 개방해 시민들의 따뜻한 휴게공간으로 우선 돌려주어야 한다”고 제안했다. 우려되는 관리 문제 역시 강서구청, 주민들과 긴밀히 협력한다면 지혜롭게 해결할 수 있다고 덧붙였다.끝으로 박계홍 의원은 “이 거대한 과제는 어느 한 기관의 힘만으로는 이룰 수 없다”며 “서울시와 SH공사, 그리고 강서구청이 저와 함께 한마음 ‘원팀(One Team)’이 되어, 시민들이 그토록 염원하는 공공건물이 마곡지구에 신속히 우뚝 설 수 있도록 앞장서서 끝까지 챙기겠다”고 다짐하며 발언을 마무리했다.류정임 리포터