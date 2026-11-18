오 시장 “창동차량기지 철거해 관광버스 임시주차장·야장 등 활용 구상 중”

노 의원 “S-DBC 내년 상반기 지정 목표… 선제적 기업 유치 전략·예산 마련해야”

이미지 확대 제340회 정례회 시정질문을 통해 오세훈 서울시장에게 질의하는 노연수 의원. 서울시의회 제공

세줄 요약 S-DBC 추진과 기업 유치 활성화 질의

창동차량기지 철거 지연과 선제 활용 촉구

서울아레나 개장 대비 주차난 대응 논의

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서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 시정질문을 통해 오세훈 서울시장에게 서울디지털바이오시티(S-DBC) 추진 현황과 기업 유치 활성화 방안을 질의하고, 창동차량기지 이전 부지의 조속한 철거 및 선제적 활용 방안을 촉구했다.노 의원은 지난 8월 창동차량기지가 이미 이전을 마쳤는데도 레일 철거 작업조차 이뤄지지 않고 있다고 꼬집었다. 아울러 2027년 6월 서울아레나가 문을 열면 대규모 인파가 몰려 심각한 주차난이 빚어질 수 있다며, 기존 차량기지 부지를 서둘러 활용할 것을 촉구했다.이에 오세훈 시장은 “현장을 확인해 보니 주차장이 부족해 논의한 바 있다”며 “철도 정비창 부지 일부 또는 전부의 철로를 걷어내 관광버스 임시주차장으로 활용하고, 야장 등 주변 상권을 살릴 수 있는 공간으로 활용하는 방안을 구상 중”이라고 밝혔다.노 의원은 “바이오클러스터 착공 전까지라도 시민 편의와 지역 상권 활성화를 위해 차량기지 철거를 조속히 진행해야 한다”고 주문했다.이어 2027년 상반기 S-DBC 산업단지 지정 목표를 달성하기 위한 서울시의 적극적인 대응을 촉구했다. 이에 오 시장은 국토교통부와의 협의 과정에 어려움이 있다고 설명하면서도, 최대한 국토부와 협의해 내년 상반기 중 지정될 수 있도록 노력하겠다고 답변했다.노 의원은 산업단지 지정과 더불어 국내외 바이오 기업 유치를 위한 선제적인 홍보와 유치 전략이 뒷받침돼야 한다고 강조했다. 특히 2027년도 서울시 경제실 예산안에 기업 유치 및 홍보 예산이 충분히 반영됐는지 시장이 직접 점검해 줄 것을 요청했다.노연수 의원은 “강북 전성시대가 단순한 구호에 그쳐서는 안 된다”며 “S-DBC의 성공을 통해 서울 동북권을 넘어 경기 북부까지 확장되는 신경제벨트가 조성될 수 있도록 서울시가 확고한 의지를 갖고 사업을 추진해야 한다”고 당부했다.류정임 리포터