홍대 유해예방 캠페인… 거리상담
유동균 청장 “따뜻한 관심 당부”
서울 마포구는 대학수학능력시험이 치러지는 19일, 청소년이 많이 찾는 홍대 걷고싶은거리에서 ‘청소년 유해환경 예방 캠페인’을 펼친다고 18일 밝혔다.
캠페인은 수능을 마친 청소년들이 음주·흡연이나 유해업소 출입 등 유해환경에 노출되는 것을 예방하기 위해 마련했다. 구와 경찰서, 청소년유해환경감시단, 청소년상담복지센터 등에서 50여명이 참여한다. 참가자들은 오후 6시 40분부터 어깨띠를 두르고 홍대 걷고싶은거리를 걸으며 금연과 학교폭력 예방 문구가 담긴 밴드 세트를 나눠준다. 또 인근 술·담배 판매업소를 찾아 청소년 대상 판매 금지를 알리는 홍보활동을 펼친다. 구는 거리 캠페인과 연계해 오후 4~7시 홍대입구역 6번 출구 앞에서 상담부스 2곳과 생명존중 인식개선 홍보부스 1곳을 운영한다.
유동균 구청장은 “수능을 마친 청소년들이 즐겁고 안전하게 하루를 보낼 수 있도록 따뜻한 관심을 보내주시길 바란다”며 “청소년들이 고민을 털어놓고 도움받을 수 있도록 지역사회도 함께 노력하겠다”고 말했다.
김동현 기자
2026-11-19 19면
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