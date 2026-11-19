홍대 유해예방 캠페인… 거리상담

유동균 청장 “따뜻한 관심 당부”

이미지 확대 유동균 마포구청장

2026-11-19 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 마포구는 대학수학능력시험이 치러지는 19일, 청소년이 많이 찾는 홍대 걷고싶은거리에서 ‘청소년 유해환경 예방 캠페인’을 펼친다고 18일 밝혔다.캠페인은 수능을 마친 청소년들이 음주·흡연이나 유해업소 출입 등 유해환경에 노출되는 것을 예방하기 위해 마련했다. 구와 경찰서, 청소년유해환경감시단, 청소년상담복지센터 등에서 50여명이 참여한다. 참가자들은 오후 6시 40분부터 어깨띠를 두르고 홍대 걷고싶은거리를 걸으며 금연과 학교폭력 예방 문구가 담긴 밴드 세트를 나눠준다. 또 인근 술·담배 판매업소를 찾아 청소년 대상 판매 금지를 알리는 홍보활동을 펼친다. 구는 거리 캠페인과 연계해 오후 4~7시 홍대입구역 6번 출구 앞에서 상담부스 2곳과 생명존중 인식개선 홍보부스 1곳을 운영한다.유동균 구청장은 “수능을 마친 청소년들이 즐겁고 안전하게 하루를 보낼 수 있도록 따뜻한 관심을 보내주시길 바란다”며 “청소년들이 고민을 털어놓고 도움받을 수 있도록 지역사회도 함께 노력하겠다”고 말했다.김동현 기자