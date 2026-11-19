세줄 요약 소멸 예정 마일리지로 생필품 기부

직원 60여명 참여해 63만 마일 활용

사례관리 대상자 등에게 물품 전달

이미지 확대 18일 열린 ‘행복한 동행’ 기탁식 사진. 이천시 제공

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경기 이천시는 소멸 예정인 공적 항공마일리지를 활용해 630만 원 상당의 생활필수품을 지역사회에 기부하는 나눔을 실천했다고 19일 밝혔다.이천시는 공적 항공마일리지를 보유한 직원 60여명이 참여해 대한항공과 아시아나항공의 마일리지 총 63만 마일로 휴지·치약·물티슈 등 일상생활에 필요한 생필품을 구매해 기부했다.기부 물품은 사례관리 대상자와 푸드뱅크, ‘누구나 돌봄’, 각 읍·면·동을 통해 도움이 필요한 시민들에게 전달됐다.성수석 시장은 “공직자들의 작은 관심과 자발적인 참여가 모여 시민들에게 따뜻한 힘이 될 수 있다는 것을 보여준 의미 있는 사례”라고 말했다.시는 공적 항공마일리지의 활용 실태를 지속적으로 점검하고, 소멸 예정 마일리지의 기부를 정례화하는 등 공적 자원의 효율적인 활용과 지역사회 나눔 실천을 이어갈 계획이다.안승순 기자