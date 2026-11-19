세줄 요약 최우수기관 선정 및 평가 대상 설명

공적의무 점검·분쟁 조정 등 수행

현장 간담회와 권리 보호 기여 인정

이미지 확대 의왕시청 전경

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경기 의왕시가 경기도 주관 ‘2026년도 민간임대주택 관리업무 평가’에서 최우수기관으로 선정됐다.경기도 민간임대주택 관리업무 평가는 도내 31개 시군의 민간임대주택 관리 업무 전반을 대상으로 해마다 실시되며, 각 시군의 ‘임차인 권리 보호’와 ‘민간임대주택 시책 추진’ 등을 평가한다.시는 ▲임대사업자의 공적의무 이행 실태 점검 ▲민간임대주택 분쟁 조정 ▲임차인대표회의 구성 지원 ▲민간임대주택법 제도개선 건의 등을 수행한 점에서 높은 평가를 받았다.특히, 임차주택 안전 및 단지 내 갈등 해소를 위한 현장 중심의 간담회를 열어 임차인의 권리 보호에 기여한 점을 인정받았다.김성제 시장은 “현장에서 발로 뛴 공직자들과 시민 여러분이 함께 만든 결과”라며 “앞으로도 민간임대주택 공급을 촉진하고 임차인 권리 보호에 힘써 시민의 주거 안정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.안승순 기자