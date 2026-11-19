곡성 정원자원 소개와 정원박람회 유치 추진 상황 등 설명

이미지 확대 2031 곡성국제정원박람회 유치에 나선 곡성군 관계자들이 지난 18일 울산을 방문한 국제원예생산자협회 대표단을 면담하고 있다.

세줄 요약 2031 정원박람회 유치 위해 AIPH 면담

자연환경·정원자원 소개, 협조 요청

11월 계획서 제출, 내년 승인 추진

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전남광주특별시 곡성군이 2031 곡성국제정원박람회 유치를 위해 지난 18일 울산을 방문해 국제원예생산자협회(AIPH) 대표단을 면담했다.AIPH 대표단의 2028 울산국제정원박람회 현지실사 일정과 연계해 추진된 이번 방문은 곡성군의 국제정원박람회 유치 의지와 추진 상황을 설명하고 향후 AIPH 승인 절차를 위한 대표단의 협조를 요청하기 위해 마련됐다.조상래 곡성군수와 팀 브리어클리프(Tim Briercliffe) AIPH 사무총장, 안홍균 한국대표 등 AIPH 대표단이 참석한 이날 간담회는 곡성의 자연환경과 풍부한 정원자원을 소개하는 홍보영상을 시작으로 2031 국제정원박람회 유치 추진 상황과 향후 계획 설명회 순으로 진행됐다.특히 곡성국제정원박람회 유치를 위한 산림청 등 중앙부처 방문과 전남광주특별시와의 업무협약 체결 등 정원박람회 유치를 위한 다양한 협력과 활동을 적극 홍보했다.곡성군은 올해 11월 산림청에 국제행사 계획서를 제출하고, 내년 상반기에 곡성국제정원박람회 정부 승인을 추진할 계획이다.조상래 곡성군수는 “지난 9월 이탈리아 바리에서 열린 AIPH 연례총회에서 곡성군의 국제정원박람회 유치 의사를 밝혔다”며 “앞으로도 관계기관과 긴밀히 협력해 곡성이 가진 아름다운 자연환경과 정원 자원을 바탕으로 세계적인 정원박람회를 개최할 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 말했다.곡성 류지홍 기자