세줄 요약 오산시, 수능 마친 청년 대상 이벤트 개최

이루잡 이용 안내와 청년정책 홍보 목적

선착순 100명에 모바일 e쿠폰 제공

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경기 오산시는 20일부터 12월 21일까지 오산청년일자리지원센터 이루잡(운천로)에서 2027학년도 대학수학능력시험을 치른 청년과 예비청년을 대상으로 ‘수능 끝! 이루잡 시작!’ 이벤트를 연다고 밝혔다.이루잡은 청년들이 자유롭게 이용할 수 있는 열린 공간으로, 취업 준비와 취·창업 지원, 역량 강화 프로그램, 심리상담 등 청년의 성장과 자립을 돕는 사업을 운영하고 있다.이번 이벤트는 내년부터 이루잡에 가입하고 시설을 이용할 수 있는 2008년생 예비청년과 수능을 마친 청년들에게 이루잡을 알리고, 청년정책과 시설 이용 정보를 안내하기 위해 마련됐다.기간 내 2027학년도 수능 수험표를 들고 이루잡을 방문해 멤버십에 새로 가입하고, 오산청년 사회관계망서비스(SNS)를 팔로우한 뒤 시설 둘러보기에 참여하면 된다. 모든 과정을 마친 선착순 100명에게 올리브영 모바일 e쿠폰을 준다.조용호 시장은 “이번 이벤트가 수능을 마친 청년들이 이루잡이라는 공간을 새롭게 알고, 다양한 청년정책과 지원사업을 접하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 청년들의 일상과 성장에 도움이 되는 프로그램으로 청년들이 자연스럽게 찾아오는 공간을 만들어 나가겠다”고 말했다.안승순 기자