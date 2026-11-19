세줄 요약 시정질문에서 소음 피해 지적

서울시와 SH공사 공동 대응 촉구

야간 소음 기준 초과 수치 제시

이미지 확대 유만희 서울시의원, 수서하니움아파트 도로소음 대책 촉구

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서울특별시의회 유만희 의원(국민의힘·강남4)은 지난 17일 열린 제340회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 수서하니움아파트의 도로교통소음 피해 문제를 지적하고 서울시와 SH공사의 공동 대응을 촉구했다.2015년 SH공사가 건설한 수서하니움아파트는 73세대 규모의 임대주택으로, 단지 바로 앞에 동부간선도로가 지나면서 입주민들이 지속적으로 차량 소음 피해를 호소해 왔다.2025년 9월과 2026년 3월 실시한 소음 측정 결과, 야간 소음은 각각 67.5~68.4dB, 66.9dB로 나타났다. 이는 야간 도로교통소음 관리기준인 58dB을 최대 10.4dB 초과한 수치다.그러나 소음 저감 대책을 둘러싸고 서울시와 SH공사의 입장은 엇갈리고 있다. 서울시 도로시설과는 도로가 먼저 설치되고 이후 주택이 건설된 만큼 주택건설사업자인 SH공사에 책임이 있다는 입장이다. 반면 SH공사는 아파트 건설 당시 소음 기준을 충족했으므로 추가 방음벽 설치 책임이 없다고 주장하고 있다.유 의원은 “서울시와 SH공사가 서로 책임이 없다는 말만 되풀이하는 사이 주민들은 매일 소음에 시달리고 있다”며 “책임 소재를 따지는 데 그치지 말고 주민들이 체감할 수 있는 실질적인 해결책을 마련해야 한다”고 지적했다.이에 오세훈 시장은 수서하니움아파트가 사업계획 및 사용승인 당시 소음 기준을 충족했지만, 입주민 불편이 지속되는 만큼 서울시와 SH공사가 방음벽 설치 비용 분담과 높이 상향 등을 협의해 해결책을 마련해야 한다는 취지로 답변했다.유 의원은 “주민들이 원하는 것은 어느 기관의 책임인지에 대한 설명이 아니라 실제로 소음이 줄어드는 것”이라며 “시장이 직접 관리해 방음벽 추가 설치와 비용 분담, 관련 기준 개선 등 구체적인 대책을 조속히 마련하고 실행해 달라”고 촉구했다.김태이 리포터