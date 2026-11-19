세줄 요약 한강버스 재무구조·수익성 문제 지적

광고매출 추계와 인건비 부담 확대 지적

재정지원 구조 전면 재검토 촉구

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서울특별시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당·노원4)은 제340회 정례회 시정질문에서 한강버스의 부실한 재무구조와 비현실적인 수익 추계를 지적하고, 시민 부담을 줄이기 위한 재정지원 구조의 전면 재검토를 촉구했다.노 의원에 따르면 2026년 비용추계서에 반영된 한강버스 광고매출은 약 81억원이지만, 10월 말 기준 실제 매출은 약 21억원으로 예상치의 4분의 1 수준에 그쳤다. 여기에 판매직 96명 추가 채용과 선착장 관리 인력 증가(25명→62명)로 인건비 등 고정비 부담도 커지고 있다고 지적했다.이에 오세훈 시장은 전광판 준공이 올해 3월로 늦어지면서 광고 영업이 하반기에 집중됐으며, 향후 한강공원 이용객 증가에 따라 광고 및 부대수입이 늘어나 2028년까지 흑자 전환이 가능하다고 답변했다.그러나 노 의원은 “광고판 설치 시점이나 한강공원 방문객 수가 곧바로 한강버스 광고매출로 이어지는 것은 아니다”라며 “미래한강본부 내부 방침서에서도 적자 확대를 예상하고 있는 만큼, 근거 없는 수익 전망으로 시민 혈세 부담을 정당화해서는 안 된다”고 반박했다.한강버스의 지배구조와 재무 건전성 문제도 제기했다. 한강버스는 자본금 100억원으로 설립됐으며, SH공사와 민간 주주인 이크루즈가 각각 51억원과 49억원을 출자했다. 그러나 사업비 조달 과정에서 SH공사가 1090억원을 추가 대여하고 민간 금융기관에서도 500억원을 차입해 외부 자금 의존도가 높아졌다.이로 인해 한강버스는 2025년 말 기준 완전자본잠식 상태에 빠졌으며, 외부 감사인인 회계법인도 감사보고서에서 계속기업으로서 존속 능력에 중대한 불확실성이 있다고 지적했다.노 의원은 “민간은 발을 빼고 공기업이 1000억원대 자금 부담을 떠안은 사업”이라며 “SH공사 대여금 회수 가능성과 운항손실보전금의 적정성 등 공공재정 부담을 원점에서 재검토해야 한다”고 촉구했다.김태이 리포터