20·23일 대치평생학습관서 진행

이하원 총신대 교수 올바른 훈육 강의

이미지 확대 강남구 제공

세줄 요약 강남구, 영유아 부모교육 20일·23일 개최

대치평생학습관서 회차별 150명씩 총 300명 참여

유아·영아 부모 대상 발달 이해와 훈육 교육

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서울 강남구는 20일과 23일 대치평생학습관 5층 대강당에서 관내 영유아를 양육하는 어린이집 학부모를 대상으로 ‘영유아 부모교육’을 개최한다고 19일 밝혔다. 이번 교육은 회차별 150명씩 총 300명을 대상으로 진행된다.교육은 영유아 자녀를 둔 부모들이 자녀의 발달 특성을 이해하고, 급변하는 시대에 요구되는 양육 역량과 올바른 훈육 방법을 습득할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 강연은 아동 발달 및 교육 분야 전문가인 이하원 총신대학교 교수가 맡는다. 이 교수는 영유아의 언어·정서·사회성 발달 연구와 부모교육, 학부모 상담 등 다양한 분야에서 전문성을 쌓아왔다.1회차인 20일 교육에는 2020년~2022년생 유아를 둔 부모를 대상으로 ‘AI 시대 부모 생존법 – 유아 발달과 미래 역량 이해하기’ 강의가 열린다. 인공지능(AI) 시대를 살아갈 아이들의 성장과 발달 특성을 짚어보고, 미래 사회에 필요한 핵심 역량을 키우기 위한 부모의 역할을 함께 모색한다.2회차인 23일에는 2023년~2026년생 영아 부모를 대상으로 ‘발달로 풀고 사랑으로 채우다 – 우리 아이 발달을 이해하고 훈육하기’ 교육을 진행한다. 영아의 발달 특성을 이해하고 아이의 성장 단계에 맞는 올바른 양육과 훈육 방법을 알아보는 시간을 갖는다.구는 이번 맞춤형 교육을 통해 부모들이 자녀의 발달을 보다 깊이 이해하고, 양육 과정에서 겪는 고민을 해소하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 교육 참여는 강남구육아종합지원센터 누리집(홈페이지)을 통해 선착순으로 신청할 수 있다.김현기 구청장은 “아이를 키우는 일은 부모 혼자만의 몫이 아니라 지역사회가 함께 책임지고 뒷받침해야 할 중요한 과제”라며 “특히 AI 시대의 변화에 발맞춰 부모들이 올바른 양육 태도로 자신감을 얻고, 모든 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 다양한 보육 지원 정책을 추진해 나가겠다”고 밝혔다.김동현 기자