세줄 요약 청년 행정인턴 예산 미반영 지적

노후 속기기계 교체 예산 삭감 문제 제기

물품 통합관리와 순환보직 개선 제안

이미지 확대 ▲이오수 경기도의회 의회운영위원회 부위원장이 18일 열린 의회사무처 행정사무감사에서 자료를 들고 필수예산 확보 및 의회사무처 운영 개선을 촉구하며 질의하고 있다. (사진=경기도의회)

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경기도의회 의회운영위원회 이오수 부위원장(국민의힘, 수원9)은 11월 18일 열린 의회사무처 행정사무감사에서 청년 행정인턴 사업과 노후 속기기계 교체 예산이 전액 미반영된 점을 지적하며, 필수예산 확보와 함께 의회사무처의 전반적인 운영 개선을 촉구했다.이날 감사에서 이오수 부위원장은 올해 추진된 청년 행정인턴 사업에 총 35명이 참여했고, 참여자 만족도 조사 결과 ‘매우 만족’ 79%, ‘만족’ 21%로 긍정적인 평가를 거뒀음에도 내년도 본예산안에 관련 사업비가 반영되지 않은 문제를 짚었다.이 부위원장은 “청년들에게 실질적인 행정 경험과 진로 탐색 기회를 제공하는 사업인 만큼, 예산 심의 과정에서 사업이 지속될 수 있도록 적극적인 예산 확보가 필요하다”고 강조했다.의회 핵심 기능인 기록 업무 장비의 노후화 문제도 도마에 올랐다. 이 부위원장은 내용연수가 지난 속기기계 18대의 교체 비용이 전액 삭감된 현황을 지적하며 “의회 기록 업무의 안정성을 위해 전체 교체가 어렵다면 최소 6대라도 우선 교체할 수 있도록 예산을 반영해야 한다”고 주문했다.이와 함께 의회사무처의 물품 관리 및 인사 행정 시스템 개선에 대한 제안도 이어졌다. 이 부위원장은 후반기 의회 개원 당시 의원들에게 필요한 물품 지원이 원활하게 이뤄지지 못했던 사례를 언급하며, 현재 상임위원회별로 흩어져 있는 물품 임차·관리 업무를 총무과 중심으로 일원화해 통합 관리할 것을 제안했다.또한 전문위원실과 의정국 간 순환보직 운영의 형평성 문제를 제기하며 “일부 직원에게 특정 부서 근무가 반복되거나 다른 직원의 업무 경험 기회가 제한되지 않도록 공정한 인사 운영 기준을 마련해야 한다”고 당부했다.이에 대해 진용복 의회사무처장은 청년 행정인턴 사업과 속기기계 교체 예산이 확보될 수 있도록 힘쓰고, 물품 통합관리 체계 구축과 직원 순환보직 개선 방안을 면밀히 검토하겠다고 답했다.끝으로 이 부위원장은 “청년의 행정 경험 기회를 지키고, 의회의 기록 기능을 안정적으로 유지하는 것은 꼭 필요한 일”이라며 “한정된 예산 속에서도 필수사업이 차질 없이 추진되고, 직원들이 공정하게 업무 경험을 쌓을 수 있도록 의회사무처가 적극적으로 개선에 나서달라”고 거듭 강조했다.양승현 리포터