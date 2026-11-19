세줄 요약 행정사무감사 마무리, 종합감사로 일정 종료

AI·국제협력·미래산업 정책과 공공기관 점검

지적사항 이행 확인, 본예산 심사 반영 예고

이미지 확대 ▲김태형 경기도의회 미래과학협력위원장이 18일 상임위 회의실에서 열린 2026년도 행정사무감사 종합감사를 주재하고 있다. (사진=경기도의회)

이미지 확대 ▲경기도의회 미래과학협력위원회가 18일 AI국 등 소관 부서와 4개 공공기관을 대상으로 2026년도 행정사무감사 종합감사를 진행하고 있다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 미래과학협력위원회(위원장 김태형, 더불어민주당, 화성5)가 11월 18일(수) AI국, 국제협력국, 미래성장산업국과 소관 4개 공공기관에 대한 종합감사를 끝으로 지난 9일부터 이어진 ‘2026년도 행정사무감사’ 일정을 모두 마쳤다.이날 종합감사에서 위원회는 앞선 감사 기간에 도출된 핵심 지적사항과 개선 요구사항의 후속 이행 여부를 면밀히 살폈다. 주요 점검 현안으로는 ▲AI 정책 총괄·조정 기능 및 주요 사업의 실행력 강화 ▲국제협력 사업의 성과관리와 지방외교의 지속성 확보 ▲경기북부 벤처창업센터 보증금 회수 및 손실 최소화 ▲청년 인재양성 및 미래산업 관련 사업의 예산 축소·일몰 대응 ▲용인 반도체 국가산단 조성에 따른 환경·주민 영향 검증 ▲제조업 AI 전환 및 자율주행 등 미래산업의 통합적 추진체계 마련 등이 다뤄졌다.김태형 위원장은 “이번 감사는 제12대 미래과학협력위원회 출범 이후 처음 실시한 행정사무감사”라며 “앞으로 4년 동안 AI와 국제협력 기반 확대 등 경기도 미래산업 정책을 어떤 관점과 자세로 살펴볼 것인지 보여드리는 자리였다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.이어 김 위원장은 “이번 감사에서는 사업 성과 저조, 행정사무감사 요구자료의 오류, 위수탁 사업 관리 미흡, 공공기관의 조직과 기능이 정체성에 맞지 않는 문제, 정책 성과가 도민의 체감으로 이어지지 못하는 점 등이 지적됐다”며 “감사 과정에서 제기된 지적사항과 개선 요구를 하나도 빠짐없이 면밀히 검토하고 실제 사업에 반영해 달라”고 주문했다.이와 함께 김 위원장은 “재정 여건이 어려울수록 예산은 성과로 증명해야 한다”며 “관행적으로 이어온 사업은 과감히 재정비하고, 도민과 도내 기업이 실제로 필요로 하는 분야에 재원을 집중해 달라”고 당부했다. 또한 “미래산업은 속도와 방향이 함께 맞아야 하는 분야”라며 “부서와 기관 사이의 칸막이를 넘어 서로 협력하고 의회와도 긴밀히 소통해 경기도가 대한민국 미래산업을 이끄는 중심이 될 수 있도록 힘을 모아 달라”고 덧붙였다.끝으로 김 위원장은 “2027년도 본예산안 심사에 이번 감사 결과를 충실히 반영하겠다”며 “꼭 필요한 사업은 심의 과정에서 뒷받침하고, 개선이 필요한 사업은 분명하게 바로잡겠다”고 강조했다.한편, 미래과학협력위원회는 이날 종합감사를 마친 뒤 제2차 상임위원회 회의를 개의해 2027년도 공공기관 출연계획과 공공기관 위탁 동의안 등 주요 안건을 심사·의결하고, 공공기관 위탁 재계약 관련 보고를 받았다.양승현 리포터