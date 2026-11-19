세줄 요약 구민 37명 종로 정원사 임명

3학기·2학기·1학기 수료자 구성

주민 참여형 녹색 공간 조성 추진

이미지 확대 종로 정원사 양성 유찬종 서울 종로구청장이 지난 18일 구청에서 열린 ‘종로 정원사 임명식’에서 축사하고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구는 구민이 도시를 가꾸는 ‘종로 정원사’로 활동하도록 37명을 임명했다고 19일 밝혔다.구는 지난 18일 구청에서 하반기 종로정원사 임명식을 진행했다. ‘종로 정원사 마을’은 구와 사단법인 생명의숲이 함께 추진하고 기업 사회공헌기금으로 운영한다. 주민이 정원 전문성을 쌓아 관내 녹색 공간 조성에 주체적으로 나서도록 돕는 것이 목표다.이번에 임명된 37명은 3학기 과정을 이수한 열매정원사 11명, 2학기 과정을 이수한 꽃잎정원사 6명, 1학기 과정을 이수한 풀잎정원사 20명이다. 종로 정원사는 수료 내역에 따라 씨앗(교육생), 풀잎(1학기 수료), 꽃잎(2학기 수료), 열매(3학기 수료), 뿌리(4학기 수료) 순으로 등급을 나눈다.종로정원사들은 지난 9월 오리엔테이션을 시작으로 이달 7일까지 두달 동안 10회에 걸쳐 기초 이론과 실습 교육을 받았다. 선배들과 신입생이 한팀을 이뤄 무악동 쉼터 일대를 디자인하고 식재하기도 했다.종로 정원사 양성 과정은 내년에도 이어진다. 구는 청진공원을 중심으로 다채로운 정원 여가 프로그램도 진행할 계획이다.유찬종 구청장은 “나이와 세대의 벽을 넘어 흙과 식물을 매개로 서로 배우고 협력하는 종로 정원사 여러분의 모습이 자랑스럽다”며 “여러분의 손길이 종로 곳곳을 더욱 아름답고 푸르게 가꾸는 원동력이 될 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 밝혔다.김주연 기자