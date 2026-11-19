미래 인재 양성 ‘마곡리서치타운 아카데미’

이미지 확대 강서구청 AI 특강 진교훈 서울 강서구청장이 지난 18일 구청 다목적홀에서 열린 ‘인공지능(AI) 명사 특상’에서 인사말을 하고 있다.

강서구 제공

세줄 요약 AI·반도체 전문가 초청 특강 진행

마곡리서치타운 아카데미 일환 마련

고등학생 등 200여 명 참여

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서울 강서구는 지난 18일 구청 다목적홀에서 인공지능(AI), 반도체 등 미래 산업 분야 전문가를 초청해 ‘인공지능(AI) 명사 특강’을 진행했다고 19일 밝혔다.이번 특강은 구가 주관·운영하는 4차 산업 미래 인재 양성 프로젝트인 ‘마곡리서치타운 아카데미 프로젝트’의 일환으로 마련됐다. 고등학생, 관련 기업과 기관 관계자, 주민 등 200여명이 참여하는 등 호응이 높았다.강연 1부에서는 구글 클라우드 코리아의 박진호 공공부문 영업대표가 연사로 나섰다. 박 대표는 ‘인공지능 시대에 대체 불가능한 인재로 성장하기’를 주제로 인공지능 기술의 발전이 일상에 가져올 변화와 미래 인재에게 필요한 핵심 역량 등을 제시했다.이어 2부에서는 정영범 퓨리오사에이아이(AI) 상무가 ‘반도체 시장에서 퓨리오사에이아이가 살아남은 방법’을 주제로 특강을 진행했다. 현장에서의 경험과 실제 사례를 바탕으로 급변하는 인공지능 시대에 필요한 역량 등을 소개했다.진교훈 구청장은 “인공지능이 우리의 일상을 빠르게 바꾸고 있다”며 “오늘 특강이 학생들에게는 진로를 설계하는 계기가, 기업과 기관 관계자들에게는 새로운 변화를 준비하는 소중한 시간이 되기를 기대한다”고 전했다.김주연 기자