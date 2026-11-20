세줄 요약 수리산 일원 수암 산림욕장 준공

2022년부터 11억7천만원 투입 조성

탐방로·무대·쉼터 갖춘 휴식 공간

이미지 확대 이민근 안산시장(가운데)이 19일 수리산 ‘수암 산림욕장’ 준공식에서 관계자들과 테입 컷팅을 하고 있다. 안산시 제공

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경기 안산 수리산 일원에 조성한 ‘수암 산림욕장’이 19일 준공됐다.수암 산림욕장은 수리산의 자연환경과 산림자원을 활용해 시민들에게 숲속 체험과 휴식 공간을 제공하고, 산림복지 서비스를 확대하기 위해 추진한 민선 8기 공약사업으로 추진됐다.시는 2022년부터 총사업비 11억 7천만원을 들여 상록구 수암동 수리산 일원에 3,080㎡ 규모의 산림욕장을 조성했다.주요 시설로는 숲속 탐방로와 야외무대, 야외쉼터 등이 있다. 기존 산림의 자연환경을 최대한 활용해 시민들이 숲길을 걸으며 휴식을 취하고, 자연 속에서 다양한 여가활동을 즐길 수 있다.이민근 시장은 “수리산의 아름다운 자연환경을 시민들이 가까이에서 누릴 수 있도록 마련한 소중한 공간”이라며 “어린이들에게는 자연을 배우고 체험하는 배움터로, 시민들에게는 가족과 함께 여유로운 시간을 보내는 쉼터로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.안승순 기자