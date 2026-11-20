세줄 요약 울산시·한국기술사회, AI 지능형도시 토론회 개최

120여명 참석해 스마트시티 정책 방향 논의

5개 분야 발표와 전문가 종합토론 진행

이미지 확대 울산시 제공

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울산시와 한국기술사회가 인공지능(AI) 기반의 미래 지능형도시 구현을 위해 힘을 모은다.울산시는 20일 오후 2시 남구 롯데호텔울산에서 ‘2026 울산 AI 기반 지능형도시 기술 학술토론회’를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 울산시와 한국기술사회가 AI 기반 스마트시티의 정책 방향과 도시 발전 가능성을 모색하기 위해 공동으로 마련했다.행사에는 서남교 울산시 행정부시장 등 관련 협회 관계자, 산업·학계 전문가 등 120여명이 참석할 예정이다.‘시민이 부르고, 도시가 응답한다-울산 AI 스마트시티의 미래상’을 주제로 열리는 이번 토론회는 AI 기술의 도시·산업 현장 적용 사례를 공유하고, 첨단기술을 활용한 도시 경쟁력 강화 방안을 논의하는 자리로 꾸며진다.주제 발표는 총 5개 분야로 진행된다. 먼저 이상일 울산연구원 연구원이 행사 주제와 같은 ‘울산 AI 스마트시티의 미래상’을 발표한다.이어 장계봉 HD현대그룹 실장이 ‘제조 AI 역할, HD현대의 여정’을 통해 제조 현장의 AI 활용 사례를 소개한다.주제 발표 후에는 종합토론에서는 한국기술사회, 아마존웹서비스(AWS)코리아, ㈜피앤피시큐어 등 각계 전문가들이 패널로 나서 AI 기술의 발전 과제를 짚고 울산의 도시·산업 현안에 적용할 실질적인 방안을 논의한다.김상귀 한국기술사회 회장은 “AI와 양자기술 등 첨단기술이 현장에 정착하고 확산하려면 전문성과 실무 능력을 갖춘 기술 전문가의 역할이 중요하다”며 “이번 토론회를 계기로 울산시와 긴밀히 협력해 울산이 AI·양자기술 기반 지능형도시로 도약할 수 있도록 기술 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.서남교 울산시 행정부시장은 “AI 기술의 최신 동향과 다양한 활용 사례를 공유하고 울산의 미래 지능형도시 발전 방향을 모색하는 뜻깊은 자리”라며 “전문가 간 소통과 협력을 바탕으로 첨단기술의 지역 산업 및 도시 현장 적용을 확대해 나가겠다”고 강조했다.한편 울산시와 한국기술사회는 지난 2024년 10월 체결한 ‘기업하기 좋은 도시 구현 및 주요 사업 기술협력을 위한 업무협약’에 따라 앞으로도 울산의 주요 현안 사업 기술 발전과 지역 산업 활성화를 위해 지속해서 힘을 모을 계획이다.울산 조원일 기자