세줄 요약 본예산 심사 앞둔 사전설명회 개최

집행부 예산편성 방향과 핵심 사업 보고

추경안·본예산안 종합심사 일정 예고

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경기도의회 경기도청 예산결산특별위원회(위원장 백승기, 안성2)가 제395회 정례회 기간 중 진행될 2026년도 제3회 추가경정예산안과 2027년도 본예산안의 본격적인 심사를 앞두고 사전설명회를 열었다.이번 사전설명회는 본격적인 예산안 심사에 앞서 경기도 집행부로부터 전체적인 예산편성 방향과 핵심 사업에 대한 사전 보고를 청취하고, 이에 관해 위원들과 집행부 간 질의·답변을 진행하기 위해 마련됐다.이날 자리에는 백승기 위원장을 비롯해 전자영 부위원장, 윤충식 부위원장, 신미숙, 오지훈, 김귀근, 김명숙, 김영훈, 송규근, 이대한, 이철형, 최경순, 최보라, 최상규 의원 등 예결특위 위원 14명이 참석해 주요 현안을 점검했다.백승기 위원장은 설명회에 앞선 인사말에서 “본예산은 내년도 도정 운영방향과 우선순위를 결정하는 중요한 과정인 만큼 막중한 책임감을 가지고 심사에 임해야 한다”며 “지난 추경예산안 심사 과정에서 논의되고 지적된 사항들을 충분히 참고하여 예산편성의 적정성과 사업의 실효성을 더욱 면밀히 살펴보겠다”고 밝혔다.이어 “불안정한 경기와 한정된 재정 여건 속에서도 예산이 적재적소에 배분되어 소외되는 도민 없이 누구나 고르게 혜택을 누릴 수 있어야 한다”며, “어려운 재정 여건일수록 사업의 우선순위를 재정비하여 민생 필수사업을 우선 추진하고, 정확한 세수추계를 바탕으로 경기도의 미래도 함께 준비해야 한다”고 강조했다.한편, 경기도의회 경기도청 예산결산특별위원회는 제395회 정례회 회기 중인 오는 11월 27일부터 12월 10일까지 2026년도 제3회 추가경정예산안 및 2027년도 경기도 본예산안에 대한 종합 심사를 실시할 예정이다.양승현 리포터