민선 9기 ‘용산형 민관협력’ 일환서울 용산구가 아모레퍼시픽, 용산문화재단과 지역 문화 활성화와 지역 사회 발전을 위해 함께 노력하기로 했다.
구는 지난 19일 구청에서 이러한 내용의 3자 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다. 이 협약은 민선 9기 출범 이후 처음 추진하는 ‘용산형 민관협력’ 사업에 따른 것이다.
협약식에는 김경대 구청장과 이상목 아모레퍼시픽홀딩스 대표이사, 임형주 용산문화재단 이사장 등이 참석했다.
구는 “아모레퍼시픽이 쌓아 온 사회공헌 경험과 용산구의 지역자원, 용산문화재단의 문화예술 전문성을 결합해 지역에 실질적으로 도움이 될 수 있는 다양한 협력 사업을 발굴할 계획”이라고 말했다.
세 기관은 이번 협약에 따라 지역 문화 활성화와 문화적 가치 확산, 문화 관련 공동사업 발굴·추진, 문화 교류 및 협력 네트워크 구축·활성화, 지역사회와 연계한 문화 협력사업 추진 등에 협력하게 된다.
김경대 구청장은 “기업이 가진 역량과 지역의 문화·자원을 연결하면 지역사회에 더 큰 가치를 만들어 낼 수 있다”며 “앞으로도 지역 기업과 문화기관 등 다양한 주체와 협력해 지역에 실질적인 도움이 되는 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 3자 업무협약 체결, 지역 문화 활성화 추진
- 민선 9기 첫 용산형 민관협력 사업 연계
- 공동사업 발굴·교류 네트워크 구축 협력
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