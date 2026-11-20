민선 9기 ‘용산형 민관협력’ 일환

서울 용산구가 아모레퍼시픽, 용산문화재단과 지역 문화 활성화와 지역 사회 발전을 위해 함께 노력하기로 했다.

이미지 확대 용산구, 아모레퍼시픽과 맞손 김경대 (가운데) 용산구청장이 지난 19일 구청에서 열린 아모레퍼시픽, 용산문화재단과 지역 문화 활성화와 지역사회 발전을 위한 업무협약 체결식에서 기념 사진을 찍고 있다.

용산구 제공

구는 지난 19일 구청에서 이러한 내용의 3자 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

이 협약은 민선 9기 출범 이후 처음 추진하는

‘

용산형 민관협력

’

사업에 따른 것이다.

협약식에는 김경대 구청장과 이상목 아모레퍼시픽홀딩스 대표이사, 임형주 용산문화재단 이사장 등이 참석했다.





구는 “아모레퍼시픽이 쌓아 온 사회공헌 경험과 용산구의 지역자원, 용산문화재단의 문화예술 전문성을 결합해 지역에 실질적으로 도움이 될 수 있는 다양한 협력 사업을 발굴할 계획

”

이라고 말했다.





세 기관은 이번 협약에 따라 지역 문화 활성화와 문화적 가치 확산, 문화 관련 공동사업 발굴·추진, 문화 교류 및 협력 네트워크 구축·활성화, 지역사회와 연계한 문화 협력사업 추진 등에 협력하게 된다.

세줄 요약 3자 업무협약 체결, 지역 문화 활성화 추진

민선 9기 첫 용산형 민관협력 사업 연계

공동사업 발굴·교류 네트워크 구축 협력

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김경대 구청장은 “기업이 가진 역량과 지역의 문화·자원을 연결하면 지역사회에 더 큰 가치를 만들어 낼 수 있다”며 “앞으로도 지역 기업과 문화기관 등 다양한 주체와 협력해 지역에 실질적인 도움이 되는 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.김주연 기자