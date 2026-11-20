전년도 본예산 대비 1050억 증가

서울아레나 연계 ‘문화경제도시 도봉’

이미지 확대 김동욱 도봉구청장이 지난 17일 도봉구의회 제359회 정례회 제1차 본회의에서 시정연설을 하고 있다.

도봉구 제공

세줄 요약 2027년도 예산안 9982억원 편성

전년 대비 1050억원 증가, 본예산 확대

일자리·문화·안전·복지·주민참여 배분

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서울 도봉구는 민선 9기의 본격적인 도약을 뒷받침할 2027년도 예산안 9982억원을 편성했다고 20일 밝혔다. 구가 제출한 2027년도 예산안은 도봉구의회 심의·의결을 거쳐 다음달 12월 최종 확정될 예정이다.민선 9기 첫 본예산인 2027년도 예산안은 전년도 본예산 8932억원보다 1050억원(11.76%) 증가한 9982억원 이다. 일반회계 9885억원, 특별회계 97억원으로 구성됐다.예산안은 ▲활력 넘치는 일자리·자족경제도시 ▲문화·경제 성장기반 확충을 통한 활력도시 ▲구민 안전과 환경가치를 높이는 미래도시 ▲따뜻하고 빈틈없는 스마트 동행 복지도시 ▲구민이 주인 되는 신뢰·공감 주민주권 도시 등 5개 분야를 중심으로 편성됐다.우선 도봉사랑상품권 발행 규모를 확대하고 할인율을 높인다. 씨드큐브 창동에 청년창업센터 제2관 조성을 추진하는 등 청년 창업 및 취업을 뒷받침한다.또 2027년 개장 예정인 창동 서울아레나를 중심으로 ‘창동경제엔진’을 구성해 일대 대규모 도시환경 정비를 추진한다. 시비 20억원을 확보한 창동역 상점가 ‘서울 달빛야장’ 사업도 박차를 가한다.탄소중립 실천, 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터 운영 등 안전·환경 인프라 강화도 빼놓지 않는다. ‘도봉형 통합돌봄’을 필두로 누구도 소외되지 않는 복지체계 조성은 물론, 보육·교육 환경도 세심하게 마련한다.아울러 주민 온라인 투표 관리 시스템 도입을 비롯해 주민자치회·주민참여예산제 운영 등 주민들의 목소리를 반영하는 참여·소통 행정 또한 강화할 예정이다.앞서 김동욱 구청장은 지난 17일 열린 제359회 도봉구의회 제2차 정례회에서 시정연설을 통해 “2027년은 도봉의 대전환을 본격적으로 만들어 가는 중요한 해인 만큼 의회의 적극적인 협력이 무엇보다 중요하다”며 “예산안에 대한 의회의 엄중하고 냉정한 심의를 존중하고 제시되는 의견을 겸허히 받아들이겠다”고 말했다.유규상 기자