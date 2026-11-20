세줄 요약 2027년 시정 6대 방향 제시

AI 공모사업 15건 선정과 670억원 확보

철도 지하화·예산 확대 추진

이미지 확대 최대호 안양시장이 20일 제316회 안양시의회 제2차 정례회에서 시정연설을 하고 있다. 안양시 제공

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최대호 경기 안양시장이 20일 오전 제316회 안양시의회 제2차 정례회에서 2027년 6대 시정 운영 방향을 제시했다.최 시장은 올해 인공지능(AI) 전담 조직 신설과 특화사업 발굴 등 인공지능 기반의 행정 혁신을 추진한 결과 인공지능(AI) 공모사업 15건에 선정돼 총 670억원의 사업비를 확보했다고 밝혔다.또 박달스마트시티 사업시행대행 협약 체결, 친환경자원 생산기술 협력지구(화이트 바이오 클러스터) 조성 협약 등 도시 공간 혁신과 미래 산업 육성을 위한 주요 사업에도 속도를 내고 있다고 덧붙였다.이와 함께 시가 2010년 전국 최초로 제안한 안양 경부선 철도 지하화 사업이 국토교통부 종합계획안에 반영됐다며, 철도로 끊긴 도시를 하나로 잇고 시민과 함께 안양의 지도를 바꿔 나가겠다고 강조했다.안양시의 2027년 예산안 총규모는 올해보다 8.02% 증가한 2조 136억원으로, 민생 안정과 미래 성장동력 확보, 사회 안전망 강화 등 시정 핵심 과제에 재원을 집중했다.이날 연설에서 최대호 시장은 2027년 시정 운영의 핵심 방향으로 ▲민생우선 경제도시 ▲평생학습 복지도시 ▲미래활력 청년도시 ▲세대공감 문화도시 ▲탄소중립 정원도시 ▲사통팔달 혁신도시 조성 등 6대 시정 방침을 제시했다.최 시장은 “2027년은 민선 9기 시정의 주요 사업들을 본격적으로 추진하고, 그동안 쌓아 온 성과를 시민이 체감하는 변화로 만들어 나갈 중요한 시기”라며, “안양의 더 나은 미래와 오직 시민 행복을 위해 시정의 모든 역량을 집중하겠다”고 약속했다.안승순 기자