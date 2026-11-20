19~39세 대상…총 4건 선정
서울공예박물관은 박물관 쇼윈도와 한옥에서 작품을 선보일 청년 공예작가를 모집한다고 20일 밝혔다.
이는 청년 작가에게 전시 기회를 제공하고 시민이 일상에서 다양한 공예 작품을 접할 수 있도록 마련된 시민소통 공예프로그램 ‘공예동행@박물관’ 프로그램의 일환이다.
공모는 ‘공예동행@쇼윈도’와 ‘공예동행@한옥별당’ 두 부문으로 나뉘며 총 4건을 선정한다. 쇼윈도 부문에서는 박물관 전시3동 1층 쇼윈도 갤러리에 전시할 작품 3건을 뽑는다. 한옥별당 부문에서는 박물관 내 한옥인 공예별당의 특성을 살린 전시와 시민 참여형 체험 프로그램 1건을 선정한다.
지원 대상은 서울에 거주하는 19∼39세 청년 공예작가로, 예술활동증명을 완료한 개인이나 단체가 신청할 수 있다. 대학생은 제외된다.
선정된 작품과 프로그램은 내년 3∼12월 선보일 예정이다. 박물관은 전시 공간 제공과 작품 촬영, 홍보 등을 지원한다.
신청은 내년 1월 1∼10일 오후 5시까지 이메일로 받는다. 자세한 내용은 서울공예박물관 홈페이지에서 확인할 수 있다.
박상빈 서울공예박물관장은 “7년 차를 맞은 이번 공모가 작가에게는 새로운 도전과 성장의 기회가 되고, 시민에게는 동시대 공예를 더욱 가까이에서 만나는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.
김주연 기자
세줄 요약
- 청년 공예작가 모집, 박물관 전시 기회 제공
- 쇼윈도·한옥별당 두 부문, 총 4건 선정
- 서울 거주 19∼39세 대상, 내년 3∼12월 전시
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