The 경기패스, 가입자 수 83만 명 돌파···수원시 9만 3287명 ‘전국 최다’

경기도민에게 모든 대중교통수단의 교통비 일부를 환급해 주는 ‘The 경기패스(더 경기패스)’가 지난 5월 1일 사업을 개시한 이후 가입자 83만 명을 넘어섰다.대도시권광역교통위원회와 경기도에 따르면 23일 오후 기준 The 경기패스가 연계된 국토교통부의 K-패스 전국 가입자 수는 193만여 명으로 집계됐다. 이 중 The 경기패스 가입자는 83만3517명으로 전체의 43%를 차지했다. 전국 K-패스 가입자 중 경기도 가입자 수가 가장 많다.The 경기패스 가입자 83만여 명 중 신규 가입자는 53만 명, 기존 알뜰교통카드 전환자는 30만 명으로 각각 약 64%와 약 36%로 나타났다. 특히 k-패스 신규가입자 107만 명 중 The 경기패스 신규가입자는 53만 명으로 50%에 육박했다.경기도의 시군별 가입자 수를 보면, 수원시가 93287명으로 도는 물론 전국 시군구 중 가장 많았고, 성남시 81623명, 고양시 74260명, 용인시 74042명 순이었다. 반면 연천군은 623명으로 경기도 시군 중 가장 적었고 가평 1038명, 여주 1769명, 안성시 3836명으로 시군별 편차가 컸다.The 경기패스는 K-패스의 월 60회 한도를 무제한으로 확대하고, 매달 대중교통 비용의 20~53%(20·30대 청년 30%, 40대 이상 20%, 저소득층 53%)를 환급해 준다. 30% 환급 대상인 청년의 기준도 K-패스의 19~34세에서 19~39세까지 늘렸다.사업 대상이 아닌 어린이와 청소년의 교통비 절감을 위해 연간 24만 원을 지원하는 ‘경기도 어린이·청소년 교통비 지원사업’ 신청도 지난 2일부터 받고 있는데, 23일까지 38만 8천여 명이 신청했다.한편, 경기도가 The 경기패스 홍보 차원에서 6월 12일부터 7월 21일까지 ‘The 경기패스 환급금 인증 이벤트’를 진행한 결과 20,300명이 참여했다. 이벤트 당첨자는 7월 29일 경기도 누리집을 통해 발표되며 당첨자 경품으로 에어팟맥스(3명), 아이패드(5명), 갤럭시버즈(5명), 갤럭시탭(5명), 네이버페이포인트 1만 원권(100명)이 지급된다.안승순 기자