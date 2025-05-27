대한매일상회 바로가기
김영록 전남지사 “재생에너지 확대해야”

류지홍 기자
수정 2025-05-27 16:01
입력 2025-05-27 16:01

경제협력개발기구 주요국에 비해 우리나라 재생에너지 비중 낮아

이미지 확대
김영록 전라남도지사가 27일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 있다.
김영록 전라남도지사가 27일 도청 서재필실에서 실국장 정책회의를 주재하고 있다.


김영록 전남지사가 저렴하고 안정적인 재생에너지 시설을 더욱 확대해야 한다고 피력했다.

김 지사는 27일 실국 정책회의를 통해 “태양광과 풍력이 저렴하고 안정적인 에너지원이 될 것이므로, 재생에너지가 더 확대돼야 한다“며 ”경제협력개발기구(OECD) 주요국에 비해서도 우리나라 재생에너지 비중이 크게 낮다“고 밝혔다.

전남도에 따르면 2024년 경제협력개발기구 38개국의 재생에너지 발전 비중 평균은 35.4%로 최하위인 우리나라의 10.5%를 훨씬 웃돌고 있다.

국가별로는 유럽연합(EU) 46.9%, 덴마크 88.4%, 포르투갈 87.5%, 독일 62.7%, 미국 22.7%, 일본 22.0%, 중국 39.6% 등이다.



김 지사는 “재생에너지가 무조건 좋은 것은 아니지만 발전 비용면에서 2010년에 비해 2023년 태양광은 90% 하락해 한전의 전기 단가 이하로 떨어졌고, 해상풍력도 63% 하락했다”며 “앞으로도 발전단가는 계속 떨어질 테니 태양광과 해상풍력을 계속 확대해야 한다”고 강조했다.

무안 류지홍 기자
