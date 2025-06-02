고흥녹동항에 7일 저녁 ‘호남권 최대 규모 드론쇼’ 펼쳐져

고흥군 미래 비전 담은 2025대의 감동 퍼포먼스

이미지 확대 오는 7일 오후 9시 녹동항 바다정원 일원에서 호남권 최대 규모의 드론쇼가 열린다.

이미지 확대 고흥 녹동항 바다정원 일원에서 열리는 드론쇼 모습

고흥 녹동항에 ‘호남권 최대 규모 드론쇼’가 펼쳐져 관심을 모은다.고흥군은 오는 7일 오후 9시 녹동항 바다정원 일원에서 ‘2025대 드론쇼’를 개최한다고 2일 밝혔다.녹동항과 소록대교를 배경으로 펼쳐지는 이번 행사는 드론 퍼포먼스와 멀티미디어 해상 불꽃쇼가 어우러진 야간 공연으로, 지역민과 관광객에게 색다른 볼거리를 제공할 예정이다.총 2025대의 드론이 고흥의 3대 미래 비전(우주, 드론·UAM, 스마트팜)과 3대 교통인프라(고흥~광주 고속도로, 고속철도, 고흥~봉래 간 도로 확포장)를 형상화해 입체적으로 연출된다. 이는 호남권 최대 규모의 드론쇼로 대규모 드론 운용 기술을 활용한 연출이 돋보일 것으로 기대된다.함께 진행되는 멀티미디어 해상 불꽃쇼는 레이저와 불꽃 효과를 통해 야간 분위기를 한층 고조시킬 예정이다. 드론과 불꽃이 어우러진 이번 행사는 고흥의 대표 관광 콘텐츠로 자리매김한 드론쇼의 위상을 다시 한번 확인하는 계기가 될 것으로 보인다.드론쇼와 함께 즐길 수 있는 다양한 부대행사도 마련된다. 오후 8시부터는 버스킹 공연이 바다정원 일대를 감미로운 음악으로 채운다.장어요리와 각종 회 등 신선한 해산물과 먹거리를 즐길 수 있고, 고흥 특산품을 만날 수 있는 농수산 직거래장터도 함께 운영될 예정이다.군 관계자는 “이번 드론쇼는 고흥의 관광 인프라를 한 단계 도약시키는 전환점이 될 것이다”며 “지역민과 관광객 모두가 함께 즐기고 감동할 수 있도록 철저히 준비하고 있으니 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다. 이어 “강우나 강풍 등 기상 여건에 따라 드론쇼 일정이 변경될 수 있어 방문 전 녹동항드론쇼 홈페이지나 고흥군 대표 누리집을 통해 사전 확인할 것”을 당부했다.고흥 최종필 기자