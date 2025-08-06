전남 농수산식품 수출액 5.8% 증가

미국과 베트남, 태국, 인도네시아 수출 크게 늘어

이미지 확대 싱가포르 수출상담회. 전남도 제공

올해 상반기 전남 농수산식품 수출액이 4억 1847만 달러로 지난해 같은 기간보다 5.8% 늘었다.수출이 늘어난 것은 주력 품목인 김, 쌀, 오리털, 전복, 미역, 음료 등의 수출이 꾸준히 이어진 데다 미국과 중국, 아시아권 시장 수출 확대가 성장세를 이끌었다.품목별로는 김이 2억 1371만 달러로 12.1% 늘어 전체 농수산물 수출의 절반 이상인 51.1%를 차지했다.쌀은 2795만 달러, 오리털은 2372만 달러, 전복은 1797만 달러, 미역은 1435만 달러, 음료는 1377만 달러를 기록했다.국가별로는 미국이 김과 장류·김치 수출 증가로 22.6% 늘었으며 중국도 김, 오리털이 호조를 보이면서 8.8% 증가했다.대만에서는 배 수출이 247.4% 급증했으며 베트남, 태국, 인도네시아 등지에서는 김과 오리털, 주류 수출이 크게 늘었다.특히 인도네시아의 오리털 수출은 83.3% 증가했고, 필리핀에서는 김 수출이 313.4%나 급증했다.신현곤 전남도 국제협력관은 “한·미 상호관세에 따른 수출기업 피해를 최소화하고 변화하는 통상환경에 신속히 대응하기 위해 피해 모니터링 체계를 강화하겠다”며 “고부가가치 상품 중심으로 수출 시장을 다변화하고 위기를 기회로 활용해 글로벌시장 점유율을 확대하겠다”고 말했다.무안 류지홍 기자