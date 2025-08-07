순천문화재단, ‘가가호호(家加好好)’ 네번째 프로그램은 무엇?

빛바랜, 다시 빛날 참여가족 모집···20일 마감

이미지 확대 순천문화재단이 오는 20일까지 ‘가가호호(家加好好)’의 네 번째 프로그램인 ‘빛바랜, 다시 빛날’ 프로그램 참여 가족을 모집한다.

(재)순천문화재단이 오는 20일까지 2025 생활밀착형 문화예술교육지원사업의 일환으로 ‘가가호호(家加好好)’의 네 번째 프로그램인 ‘빛바랜, 다시 빛날’ 프로그램 참여 가족을 모집한다.‘가가호호’는 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술교육진흥원과 순천문화재단이 주관하는 사업이다. 순천문화재단은 가족 간 이해를 높이고 건강한 가족 여가문화를 만들기 위해 연중 5개의 가족 문화예술교육프로그램을 운영하고 있다.지난 6월과 7월 첫 번째 프로그램인 연극을 통해 가족과 소통하는 ‘서로의 시간’ 프로그램을 진행했다. 프로그램은 총 2기수로 운영됐다. 10가구 30여명의 가족이 연극놀이를 통해 소통하고, 서로의 시간을 공유하며 가족에 대해 더 알아가는 시간을 보냈다. 수업을 마친 참여 가족은 “주말에 핸드폰만 하며 보낼 시간에 이렇게 가족과 함께 시간을 보내니 너무 좋고 이런 프로그램에 참여할 수 있어서 감사하다”며 소감을 밝혔다.이어 이 달에는 지난 2일부터 모녀가 노래로 서로에게 하고 싶은 이야기를 담아내는 ‘엄마지만 딸이야’, 아빠와 자녀가 함께 춤을 추며 소통하는 ‘아빠도 놀 줄 안다’ 프로그램을 운영 중에 있다.다음달에는 네 번째 프로그램인 사진을 매개로 한 소통 프로그램 ‘빛바랜, 다시 빛날’ 프로그램을 진행한다. 이 프로그램은 순천시 내 거주 중인 3세대 가족(조부모, 부모, 자녀)을 대상으로 기획됐다. 소통이 줄어들어 함께 시간을 보내고 싶은 가족을 위한 프로그램이다. AI를 활용한 과거 사진 복원, 사진 콜라쥬와 라이트 페인팅 등의 기법을 활용해 지난 사진을 함께 보고 가족들의 추억과 성장을 함께 나누는 시간으로 진행된다.‘빛바랜, 다시 빛날’ 프로그램은 9월 한 달 매주 토요일에 진행된다. 신청은 오는 20일 오후 6시까지 온라인을 통해 신청이 가능하다.김병준 순천문화재단 상임이사는 “프로그램 모집마다 정원이 넘는 신청자가 접수되는 등 가족문화예술교육에 대한 시민들의 높은 관심을 느낄 수 있었다”며 “이번에 진행되는 ‘빛바랜, 다시 빛날’ 프로그램도 서로 마음을 나누며 추억을 만들고 싶은 가족들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.순천 최종필 기자